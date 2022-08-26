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    • 26.08.2022 23:06
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    • 26.08.2022 23:17
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    SON DAKİKA: Trabzonspor'dan yıldız ismi kadrosuna kattı! Everton'dan Jean-Philippe Gbamin'i KAP'a bildirdiler

    Son dakika haberleri... Son şampiyon Trabzonspor, transferlere devam ediyor. Bordo-mavililer Jean-Philippe Gbamin'in transferi için Everton ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

    Trabzonspor yıldız ismi kadrosuna kattı

    Trabzonspor, Jean-Philippe Gbamin'in transferi için Everton ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

    Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton FC'nin profesyonel futbolcusu Jean-Philippe Gbamin'in Kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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    Fırtına, yıldız futbolcunun kiralık transferi için Everton'a bedel ödenmeyeceğini ve oyuncuya ise 1.5 milyon Euro garanti maaş ödeneceğini açıkladı.
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        Haberler Spor SON DAKİKA: Trabzonspor'dan yıldız ismi kadrosuna kattı! Everton'dan Jean-Philippe Gbamin'i KAP'a bildirdiler
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