Beşiktaş, Dele Alli’yi oldukça düşük bir maliyetle bitirmeye hazırlanıyor





İŞTE TÜM MALI ŞARTLAR

Dele Alli'nin bugün İstanbul'da olacağı ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş'a 1 yıllık imza atacağı öğrenildi. İngiliz yıldızın transferinde en çok merak edilen konulardan birisi de Dele Alli'nin hangi mali şartlarda Siyah-Beyazlılar'a geleceğiydi. Transferle ilgili tüm detaylara TAKVİM ulaştı. Yapılan anlaşmaya göre Beşiktaş, Dele Alli'nin maaşının tamamını karşılaşacak. Bu rakamın 2 milyon 750 bin Euro olduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, İngiliz yıldızın satın alma opsiyonuna da sahip olacak.