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    Beşiktaş, Dele Alli’yi oldukça düşük bir maliyetle bitirmeye hazırlanıyor

    Dele Alli’nin 2.7 milyon Euro’luk maaşını karşılaşacak olan Siyah-Beyazlılar, Everton’a devre arası 6 milyon Euro , sezon sonu ise 8 milyon Euro ödeyerek 26 yaşındaki yıldızı kadrosuna katabilecek.

    6 milyon Euro’ya dünya yıldızı

    Beşiktaş transfer döneminin en flaş hamlelerinden birisini yaparak dünyaca ünlü İngiliz yıldız Dele Alli'nin işini bitirdi. Siyah-Beyazlılar, 26 yaşındaki orta alan oyuncusunun ardından Everton ile de her konuda anlaşma sağladı.



    İŞTE TÜM MALI ŞARTLAR
    Dele Alli'nin bugün İstanbul'da olacağı ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş'a 1 yıllık imza atacağı öğrenildi. İngiliz yıldızın transferinde en çok merak edilen konulardan birisi de Dele Alli'nin hangi mali şartlarda Siyah-Beyazlılar'a geleceğiydi. Transferle ilgili tüm detaylara TAKVİM ulaştı. Yapılan anlaşmaya göre Beşiktaş, Dele Alli'nin maaşının tamamını karşılaşacak. Bu rakamın 2 milyon 750 bin Euro olduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, İngiliz yıldızın satın alma opsiyonuna da sahip olacak.



    LAMPARD: SAYGI DUYMALIYIZ
    Yönetim eğer Dele Alli'nin bonservisini devre arası almak isterse Everton'a 6 milyon Euro ödeyecek. Sezon sonu İngiliz yıldızla ilgili olumlu bir karar alınırsa bu kez rakam 8 milyon Euro'ya çıkacak. Dün bir açıklama yapan Everton Teknik Direktörü Lampard, "Dele Alli'ye Beşiktaş'ın ilgisi var ve bu durum kamuoyuna yansıdı. Onun kariyerine ve kararına saygı duymalıyız" dedi.

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