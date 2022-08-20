Abdullah Avcı, Antalya maçı öncesi futbolcularını uyardı: Kültürden taviz yok!

Bu akşam Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı. 3 puana kilitlenen Bordo- Mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Kopenhag maçından sonra morallerin bozulmaması konusunda futbolcularına uyarılarda bulunan tecrübeli hoca, "Ligde kazanma alışkanlığımızı sürdürmemiz gerekiyor. Oyun kültürümüz bizim rakiplerimize göre en önemli avantajımız. Bunu da Antalyaspor karşısında iyi kullanacağız" dedi. Avcı, ayrıca rakipleri karşısında topa daha fazla hakim olmaları konusunda oyuncularını bir kez daha ikaz ederek, "Skor ne olursa olsun kendi oyun anlayışımızdan asla taviz vermediğimiz taktirde sonuca daha rahat ulaşacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Abdullah Avcı bu akşam 11'de önemli bir değişim yapacak. Başarılı teknik adam, stoperde Denswil'in yerine Marc Bartra'ya, sağ kanatta ise Kouassi yerine Abdülkadir Ömür veya Djaniny'ye görev vermeyi planlıyor. Ayrıca iyileşen Dorukhan da 11'de olacak. (Yunus Eme SEL)

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