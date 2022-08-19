Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş Dele Alli'nin işini bitirdi! İşte sözleşme şartları
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda geçtiğimiz hafta Alanyaspo'la berabere kalan Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transfer döneminin en çok konuşulan isimleri arasında dünyaca ünlü yıldız Dele Alli var. Kara Kartal taraftarı merakla transfer sonucunu beklerken yönetim Dele Alli'nin işini bitirdi. İşte sözleşme şartları
19.08.2022 12:39 - Son Güncelleme: 19.08.2022 12:39
Yönetim eğer Dele Alli'nin bonservisini devre arasında almak isterse Everton'a 6 milyon Euro ödeyecek.