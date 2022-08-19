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Haberler Spor Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş Dele Alli'nin işini bitirdi! İşte sözleşme şartları

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş Dele Alli'nin işini bitirdi! İşte sözleşme şartları

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda geçtiğimiz hafta Alanyaspo'la berabere kalan Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transfer döneminin en çok konuşulan isimleri arasında dünyaca ünlü yıldız Dele Alli var. Kara Kartal taraftarı merakla transfer sonucunu beklerken yönetim Dele Alli'nin işini bitirdi. İşte sözleşme şartları

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
19.08.2022 12:39 - Son Güncelleme: 19.08.2022 12:39
Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş Dele Alli’nin işini bitirdi! İşte sözleşme şartları

Beşiktaş transfer döneminin en flaş hamlelerinden birisini yaparak dünyaca ünlü İngiliz yıldız Dele Alli'nin işini bitirdi. Siyah-Beyazlılar, 26 yaşındaki orta alan oyuncusunun ardından Everton ile de her konuda anlaşma sağladı.

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Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş Dele Alli’nin işini bitirdi! İşte sözleşme şartları

Dele Alli'nin en geç yarın İstanbul'da olacağı ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş'a 1 yıllık imza atacağı öğrenildi. İngiliz yıldızın transferinde en çok merak edilen konulardan birisi de Dele Alli'nin hangi mali şartlarda Siyah-Beyazlılar'a geleceğiydi.

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş Dele Alli’nin işini bitirdi! İşte sözleşme şartları

Transferle ilgili tüm detaylara takvim.com.tr ulaştı. Yapılan anlaşmaya göre Beşiktaş, Dele Alli'nin maaşının tamamını karşılayacak.

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş Dele Alli’nin işini bitirdi! İşte sözleşme şartları

Bu rakamın 2 milyon 750 bin Euro olduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, İngiliz yıldızın satın alma opsiyonuna da sahip olacak.

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş Dele Alli’nin işini bitirdi! İşte sözleşme şartları

Yönetim eğer Dele Alli'nin bonservisini devre arasında almak isterse Everton'a 6 milyon Euro ödeyecek.

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş Dele Alli’nin işini bitirdi! İşte sözleşme şartları

Eğer sezon sonunda İngiliz yıldızla ilgili olumlu bir karar alınırsa bu kez rakam 8 milyon Euro'ya çıkacak.

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