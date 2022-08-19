Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş Dele Alli’nin işini bitirdi! İşte sözleşme şartları

Dele Alli'nin en geç yarın İstanbul'da olacağı ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş'a 1 yıllık imza atacağı öğrenildi. İngiliz yıldızın transferinde en çok merak edilen konulardan birisi de Dele Alli'nin hangi mali şartlarda Siyah-Beyazlılar'a geleceğiydi.