Fenerbahçe ve Galatasaray Icardi için karşıya karşı geldi

Fransız devi PSG'den ayrılması gündemde olan Mauro Icardi'nin menajeri ve eşi Wanda Nara önceki gün sürpriz şekilde İstanbul'a gelmişti. Kuruçeşme'de bir otelde kalan Nara'nın Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe ile de görüştüğü ortaya çıktı. Fransız basınından Le Parisien'in haberine göre PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli santrforun yıllık ücretinin 10 milyon Euro olması transferin önünde en ciddi sorun olarak duruyor.
PARAYI BASTIRAN ALACAK
Ancak hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin oyuncunun yıllık maaşının 3 milyon Euro'luk kısmını ödemeye razı olduğu, kalan kısmının da PSG tarafından karşılanmasının söz konusu olduğu ifade ediliyor. Icardi'ye başka kulüplerden de teklif olmasına karşın en iyi rakamın Fenerbahçe Galatasaray tarafından sunulduğu belirtiliyor. Icardi için satın alma opsiyonu tekliflerinin de olduğu ifade ediliyor. PSG'nin Arjantinli futbolcunun maliyetini en aza indirmeye çalıştığı bu nedenle Fenerbahçe ya da Galatasaray'ın oyuncunun maaşı için adeta bir açık artırma pozisyonunda olduğu da gelen haberler arasında. Yeniden Paris'e dönen Wanda Nara aldığı teklifleri PSG kulübünün yetkilileri ile değerlendirdikten sonra kesin bir karar verilecek.