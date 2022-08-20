Fenerbahçe ve Galatasaray Icardi için karşıya karşı geldi





PARAYI BASTIRAN ALACAK

Ancak hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin oyuncunun yıllık maaşının 3 milyon Euro'luk kısmını ödemeye razı olduğu, kalan kısmının da PSG tarafından karşılanmasının söz konusu olduğu ifade ediliyor. Icardi'ye başka kulüplerden de teklif olmasına karşın en iyi rakamın Fenerbahçe Galatasaray tarafından sunulduğu belirtiliyor. Icardi için satın alma opsiyonu tekliflerinin de olduğu ifade ediliyor. PSG'nin Arjantinli futbolcunun maliyetini en aza indirmeye çalıştığı bu nedenle Fenerbahçe ya da Galatasaray'ın oyuncunun maaşı için adeta bir açık artırma pozisyonunda olduğu da gelen haberler arasında. Yeniden Paris'e dönen Wanda Nara aldığı teklifleri PSG kulübünün yetkilileri ile değerlendirdikten sonra kesin bir karar verilecek.

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