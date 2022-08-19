Fenerbahçe Sörloth transferine adım adım sona yaklaşıyor

Forvet transferi için büyük uğraş veren Fenerbahçe'de Alexander Sörloth heyecanı yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu Norveçli forvetin transferi için Leipzig'le yeniden masaya oturmuş durumda.
ARTIK GÜÇLÜ DEĞİLLER!
Alman kulübü daha önce olduğu gibi ilk olarak Sörloth'u bonservisiyle vermekten yana tavır alırken, Fenerbahçe ise ise kiralama formülü üzerinde duruyor. Ancak alınan bilgilere göre Leipzig, Sörloth'a Fenerbahçe dışında ciddi talip olmadığı için artık masada eskisi kadar güçlü değil. Bu nedenle Sarı-Lacivertliler'in satın alma opsiyonlu kiralama konusunda Almanlar'ı ikna edebileceği belirtiliyor. Bir ihtimal olarak da opsiyonun zorunlu tutulması söz konusu olabilir. Fenerbahçe'nin 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 6 milyon Euro'luk opsiyon teklifiyle Leipzig'le masaya oturduğu belirtiliyor. Ayrıca Sarı-Lacivertliler, Sörloth'un 2 milyon 750 bin Euro'luk net maaşının tamamını karşılamayı da kabul etmiş durumda.
BU KEZ ÇOK YAKIN
Tarafların bugün birkez daha bir araya geleceği ve anlaşma zemini arayacağı öğrenildi. Sörloth cephesinde şu anda bir sorun olmadığı ve Norveçli yıldızın yapılan teklife prensipte 'evet' dediği belirlendi . Kulübe yakın kaynaklara göre Sörloth şu anda Fenerbahçe'ye daha önce hiç olmadığı kadar yakın durumda.