Fenerbahçe Sörloth transferine adım adım sona yaklaşıyor





ARTIK GÜÇLÜ DEĞİLLER!

Alman kulübü daha önce olduğu gibi ilk olarak Sörloth'u bonservisiyle vermekten yana tavır alırken, Fenerbahçe ise ise kiralama formülü üzerinde duruyor. Ancak alınan bilgilere göre Leipzig, Sörloth'a Fenerbahçe dışında ciddi talip olmadığı için artık masada eskisi kadar güçlü değil. Bu nedenle Sarı-Lacivertliler'in satın alma opsiyonlu kiralama konusunda Almanlar'ı ikna edebileceği belirtiliyor. Bir ihtimal olarak da opsiyonun zorunlu tutulması söz konusu olabilir. Fenerbahçe'nin 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 6 milyon Euro'luk opsiyon teklifiyle Leipzig'le masaya oturduğu belirtiliyor. Ayrıca Sarı-Lacivertliler, Sörloth'un 2 milyon 750 bin Euro'luk net maaşının tamamını karşılamayı da kabul etmiş durumda.