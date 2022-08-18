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    • 18.08.2022 21:02
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    • 18.08.2022 22:07
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    CANLI ANLATIM | Austria Wien - Fenerbahçe mücadelesi başladı!

    Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi play-off turu karşılaşmasında Fenerbahçe, Austria Wien'e konuk oluyor. Karşılaşmanın hakemi Daniel Siebert'in düdüğü ile mücadele başladı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Mücadele başladı!

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Austria Wien ile karşılaşıyor. Sarı lacivertli temsilcimiz, Viyana'da oynanacak karşılaşmadan iyi bir skor alarak rövanş karşılaşmasına avantajlı çıkmak için sahada yer alıyor.

    Viola Park'ta oynanan karşılaşma, saat 22:00'de başlayadı. Maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor.

    Bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi ön elemesi ile başlayan sarı lacivertliler, Dinamo Kiev'e elenerek Avrupa Ligi'ne geçmişti. Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Slovacko ile karşılaşan temsilcimiz, rakibini geçerek adını UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yazdırmıştı.

        ALIOSKI İLK MAÇINDA
        Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda yeni transferlerden Ezgjan Alioski de yer alıyor. 30 yaşındaki sol bek Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıktı.

        Alioski'nin yanında sakatlıkları geçen İrfan Can ile Mert Hakan da Austria Wien karşılaşmasının kafilesinde yer alıyor. Sakatlığı bulunan Bruma ile cezalı Emre Mor ise kadroda bulunmuyor.

        İLK 11'LER BELLİ OLDU!
        Mücadeleye kısa bir süre kala, her iki takımın da 11'leri belli oldu.

        Austria Wien: Früchtl, Martins, Mühl, Galvao, Gruber, Braunöder, Raftnl, Fitz, Fischer, Wustinger, Huskovic
        Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Crespo, İsmail, Alioski, Rossi, King, Serdar

            MAÇIN HEYECANI BURADA!

            0' Mücadele başladı.

            6' Fenerbahçe topa hakim olan taraf konumunda. Rakip pres yapmaya çalışıyor.

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            Mücadele başladı!
            Haberler Spor CANLI ANLATIM | Austria Wien - Fenerbahçe mücadelesi başladı!
                SON DAKİKA