Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Austria Wien ile karşılaşıyor. Sarı lacivertli temsilcimiz, Viyana'da oynanacak karşılaşmadan iyi bir skor alarak rövanş karşılaşmasına avantajlı çıkmak için sahada yer alıyor.
Viola Park'ta oynanan karşılaşma, saat 22:00'de başlayadı. Maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor.
Bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi ön elemesi ile başlayan sarı lacivertliler, Dinamo Kiev'e elenerek Avrupa Ligi'ne geçmişti. Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Slovacko ile karşılaşan temsilcimiz, rakibini geçerek adını UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yazdırmıştı.