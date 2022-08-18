İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Mücadeleye kısa bir süre kala, her iki takımın da 11'leri belli oldu.

Austria Wien: Früchtl, Martins, Mühl, Galvao, Gruber, Braunöder, Raftnl, Fitz, Fischer, Wustinger, Huskovic

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Crespo, İsmail, Alioski, Rossi, King, Serdar