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Haberler Spor Austria Wien-Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler: Beni utandırdı

Austria Wien-Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler: Beni utandırdı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında deplasmanda Austria Wien'i 2-0'lık skorla devirerek tur kapısını aralayan Fenerbahçe, önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşma sonrası spor yazarları maçla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

19.08.2022 11:47 - Son Güncelleme: 19.08.2022 11:47
Austria Wien-Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler: Beni utandırdı

EMRE BOL - RAHAT RAHAT

Karşılaşmanın ilk yarısı adeta tenis maçı gibiydi. Bunun nedeni iki takım oyuncularının da orta sahayı çabucak geçip topu kendi 3. bölgesinde tutamamasıydı.

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Austria Wien-Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler: Beni utandırdı

Jorge Jesus; genç, dinamik, koşucu Viyana ekibine karşı uzun toplar ve konta ataklarla çıkmayı planlamıştı.

Austria Wien-Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler: Beni utandırdı

Bu planı tutmuş gibi görünebilir lakin ön tarafta top tutucu oyuncunun yokluğu rakip kalede pozisyon bulabilecek kadar uzun kalmayı engelledi.

Austria Wien-Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler: Beni utandırdı

King, Crespo ve Rossi yüksek presle rakibi çıkarmamaya çalıştı. Özellikle orta sahada kapılan toplarla etkili oldu Fenerbahçe.

Austria Wien-Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler: Beni utandırdı

Maçın adamı hiç şüphesiz King'ti. Premier Lig görmüş, bu fizikte bir oyuncu aslında tam bizim lige göre. Kendini kolay bırakmıyor, her pozisyonda zorluyor. Takıma uyum sağladıkça daha faydalı olacağını düşünüyorum.

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