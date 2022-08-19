Austria Wien-Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler: Beni utandırdı
Son dakika Fenerbahçe haberleri | UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında deplasmanda Austria Wien'i 2-0'lık skorla devirerek tur kapısını aralayan Fenerbahçe, önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşma sonrası spor yazarları maçla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
19.08.2022 11:47 - Son Güncelleme: 19.08.2022 11:47
King, Crespo ve Rossi yüksek presle rakibi çıkarmamaya çalıştı. Özellikle orta sahada kapılan toplarla etkili oldu Fenerbahçe.