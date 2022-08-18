Fenerbahçe'de büyük heyecan! İşte Sörloth transferinde son durum

Forvet transferi için büyük uğraş veren Fenerbahçe'de yaşanan Alexander Sörloth gelişmesini dün takvim.com.tr tüm Türkiye'ye duyurmuştu.
"YENİDEN GÖRÜŞELİM" MESAJI
Daha önce yapılan tüm görüşmelerde Sarı-Lacivertliler'e zorluk çıkaran Leipzig sürpriz bir hamle yaparak Sarı-Lacivertli kulüple temasa geçmişti. Timo Werner'in transferi sonrası Norveçli yıldıza takım arayan Alman kulübünün Fenerbahçe'ye "Yeniden görüşelim" mesajı göndermesi büyük bir heyecan yarattı.
Peki transferde gelinen nokta ne? Sörloth transferi bu kez bitecek mi? Tüm ayrıntılar yine takvim.com.tr'de.
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA
Fenerbahçe dün itibariyle Alexander Sörloth transferi için Leipzig'le resmen masaya oturmuş durumda. Alman kulübü daha önce olduğu gibi ilk olarak Norveçli yıldızı bonservisiyle vermekten yana tavır alıyor. Sarı-Lacivertliler ise kiralama formülü üzerinde duruyor.
LEİPZİG ESKİSİ KADAR GÜÇLÜ DEĞİL
Ancak alınan bilgilere göre Leipzig, Sörloth'a Fenerbahçe dışında ciddi talip olmadığı için artık masada eskisi kadar güçlü değil.