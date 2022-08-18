Fenerbahçe'de büyük heyecan! İşte Sörloth transferinde son durum

Peki transferde gelinen nokta ne? Sörloth transferi bu kez bitecek mi? Tüm ayrıntılar yine takvim.com.tr'de.

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Fenerbahçe dün itibariyle Alexander Sörloth transferi için Leipzig'le resmen masaya oturmuş durumda. Alman kulübü daha önce olduğu gibi ilk olarak Norveçli yıldızı bonservisiyle vermekten yana tavır alıyor. Sarı-Lacivertliler ise kiralama formülü üzerinde duruyor.