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    • Spor
    • 18.08.2022 11:25
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    • 18.08.2022 11:41
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    Fenerbahçe'de büyük heyecan! İşte Sörloth transferinde son durum

    Fenerbahçe'de gözler forvet transferinde. Alexander Sörloth için şartları zorlayan sarı-lacivertlileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Timo Werner’i kadrosuna katan Leipzig, Fenerbahçe’ye “Yeniden görüşelim” mesajı gönderdi. Satın alma opsiyonuyla kiralama formülü üzerinde duran Fenerbahçe, artık masada başka rakipler olmadığı için hiç olmadığı kadar Sörloth'a imza attırmaya yakın.

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    Özel Haber | Heyecanlandıran ’Sörloth’ gelişmesi

    Forvet transferi için büyük uğraş veren Fenerbahçe'de yaşanan Alexander Sörloth gelişmesini dün takvim.com.tr tüm Türkiye'ye duyurmuştu.

    "YENİDEN GÖRÜŞELİM" MESAJI
    Daha önce yapılan tüm görüşmelerde Sarı-Lacivertliler'e zorluk çıkaran Leipzig sürpriz bir hamle yaparak Sarı-Lacivertli kulüple temasa geçmişti. Timo Werner'in transferi sonrası Norveçli yıldıza takım arayan Alman kulübünün Fenerbahçe'ye "Yeniden görüşelim" mesajı göndermesi büyük bir heyecan yarattı.

    Peki transferde gelinen nokta ne? Sörloth transferi bu kez bitecek mi? Tüm ayrıntılar yine takvim.com.tr'de.

    KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA
    Fenerbahçe dün itibariyle Alexander Sörloth transferi için Leipzig'le resmen masaya oturmuş durumda. Alman kulübü daha önce olduğu gibi ilk olarak Norveçli yıldızı bonservisiyle vermekten yana tavır alıyor. Sarı-Lacivertliler ise kiralama formülü üzerinde duruyor.

    LEİPZİG ESKİSİ KADAR GÜÇLÜ DEĞİL
    Ancak alınan bilgilere göre Leipzig, Sörloth'a Fenerbahçe dışında ciddi talip olmadığı için artık masada eskisi kadar güçlü değil.

        Bu nedenle Sarı-Lacivertliler'in satın alma opsiyonlu kiralama konusunda Almanlar'ı ikna edebileceği belirtiliyor. Bir ihtimal olarak da opsiyonun zorunlu tutulması söz konusu olabilir.

        MAAŞINI TAMAMI KARŞILANACAK
        Fenerbahçe'nin 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 6 milyon Euro'luk opsiyon teklifiyle Leipzig'le masaya oturduğu belirtiliyor. Ayrıca Sarı-Lacivertliler, Sörloth'un 2 milyon 750 bin Euro'luk net maaşının tamamını karşılamayı da kabul etmiş durumda.

        Tarafların bugün birkez daha bir araya geleceği ve anlaşma zemini arayacağı öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklara göre Sörloth şu anda Fenerbahçe'ye daha önce hiç olmadığı kadar yakın durumda.

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