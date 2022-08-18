Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Nino bombası

Transferde hareketli bir dönem geçiren Galatasaray, Victor Nelsson'un takımdan ayrılma ihtimaline dolayısıyla stoper transferine yoğunlaştı.
Stoper mevkisine katılacak oyuncu konusunda hata yapmak istemeyen ve isimleri ince eleyip sık dokuyan Galatasaray'da gündeme bomba bir isim geldi.
NINO GÜNDEMDE
Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un da takımda görmek istediği Nino için harekete geçti. Aslan, Andre Hanche-Olsen transferinde anlaşma zemini ararken, B planı olarak da Fluminense forması giyen Brezilyalı oyuncu için çalışmalara başladı.