Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Nino bombası

FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

Adı Fenerbahçe ile de anılan Nino, hem sol hem de sağ stoper olarak görev alabiliyor. Brezilya Milli Takımı'nın 2020 Olimpiyatları'ndaki kadrosunda da yer alan 1.88'lik stoperin piyasa değeri yaklaşık olarak 6.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.