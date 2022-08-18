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    • Spor
    • 18.08.2022 16:47
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    • 18.08.2022 17:12
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    Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Nino bombası

    Son olarak yaptığı Dries Mertens ve Lucas Torreira transferleri ile dünya kamuoyunda gündem yaratan Galatasaray, takıma bir stoper oyuncusu katmak için kolları sıvadı. Defansını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılıların listesine Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un da çok istediği Nino eklendi... İşte transferin detayları...

    Fener istedi Cimbom alıyor!

    Transferde hareketli bir dönem geçiren Galatasaray, Victor Nelsson'un takımdan ayrılma ihtimaline dolayısıyla stoper transferine yoğunlaştı.

    Stoper mevkisine katılacak oyuncu konusunda hata yapmak istemeyen ve isimleri ince eleyip sık dokuyan Galatasaray'da gündeme bomba bir isim geldi.

    NINO GÜNDEMDE

    Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un da takımda görmek istediği Nino için harekete geçti. Aslan, Andre Hanche-Olsen transferinde anlaşma zemini ararken, B planı olarak da Fluminense forması giyen Brezilyalı oyuncu için çalışmalara başladı.

        İddiaya göre sarı kırmızılılar, Hanche-Olsen için oyuncunun kulübü Gent ile anlaşma sağlayamazsa, Fluminense ile bonservis pazarlığına oturacak ve 25 yaşındaki futbolcunun transferini tamamlayacak.

        FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

        Adı Fenerbahçe ile de anılan Nino, hem sol hem de sağ stoper olarak görev alabiliyor. Brezilya Milli Takımı'nın 2020 Olimpiyatları'ndaki kadrosunda da yer alan 1.88'lik stoperin piyasa değeri yaklaşık olarak 6.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

        Brezilya Ligi'nin 2022 sezonunda 17 karşılaşmaya çıkan futbolcu, gol veya asist katkısı sağlayamazken, 2 sarı kart gördü. Fluminense forması ile toplamda 156 resmi karşılaşmaya çıkan Nino, toplamda 7 gol ve 3 asist ile oynadı.

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