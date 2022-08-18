Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan'dan olay açıklamalar

Türkiye ile İngiltere'nin çok farklı futbol anlayışına sahip olduğunu belirten yıldız futbolcu, "Burayı Türkiye ile kıyasladığımda çok fark var. Burada çok mutluyum. Tüm arkadaşlarımla saha içinde ve saha dışında çok iyi vakit geçiriyoruz. Burada insanlar çok cana yakın. Burada çok mutluyum. Şu anda dinlenmek benim için çok önemli. Üç günde bir maç yapıyoruz. Bu bizim için gerçekten çok zor oluyor." dedi.