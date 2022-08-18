Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan'dan olay açıklamalar

Sezon başında Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan, yeni kulübünün resmi sitesine açıklamalarda bulundu.
Tufan, "Amacımız en güçlü seviyeye çıkmak ve o seviyede kalmak. Bunu başarabilirsek takımımızı en iyi seviyeye getirebiliriz." ifadelerini kullandı.
KENDİME GÜVENİYORUM
Ozan Tufan, "Buraya her geçen gün alışıyorum. Şampiyonluk için çalışıyoruz. Kendime güveniyorum. Daha fazlasını elde etmek istiyorum. Oynadığımız dört maç her şeyin başlangıcıydı. Ben daha fazlasını başaracağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.