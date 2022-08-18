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    • Spor
    • 18.08.2022 17:40
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    • 18.08.2022 17:44
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    Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan'dan olay açıklamalar

    Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen ve sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, Türkiye ile İngiltere arasında ciddi farklar olduğunu belirtti. İşte Ozan Tufan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

    İngiltere ile Türkiye çok farklı!

    Sezon başında Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan, yeni kulübünün resmi sitesine açıklamalarda bulundu.

    Tufan, "Amacımız en güçlü seviyeye çıkmak ve o seviyede kalmak. Bunu başarabilirsek takımımızı en iyi seviyeye getirebiliriz." ifadelerini kullandı.

    KENDİME GÜVENİYORUM

    Ozan Tufan, "Buraya her geçen gün alışıyorum. Şampiyonluk için çalışıyoruz. Kendime güveniyorum. Daha fazlasını elde etmek istiyorum. Oynadığımız dört maç her şeyin başlangıcıydı. Ben daha fazlasını başaracağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

        Türkiye ile İngiltere'nin çok farklı futbol anlayışına sahip olduğunu belirten yıldız futbolcu, "Burayı Türkiye ile kıyasladığımda çok fark var. Burada çok mutluyum. Tüm arkadaşlarımla saha içinde ve saha dışında çok iyi vakit geçiriyoruz. Burada insanlar çok cana yakın. Burada çok mutluyum. Şu anda dinlenmek benim için çok önemli. Üç günde bir maç yapıyoruz. Bu bizim için gerçekten çok zor oluyor." dedi.

        HEDEF PREMIER LİG

        Tufan, "Hayallerimden biri de Premier Lig'de oynamaya devam etmek. Kulüple görüştüğümde Premier Lig'e yükselmek hedefleniyordu. Bu benim de hayalimdi. Dolayısıyla bu yüzden buradayım." diye konuştu.

        Takıma katkı sağlamak istediğini belirten futbolcu, "Benim için oynadığım pozisyon önemli değil. Bu hocama kalmış. Benim için önemli olan takımıma katkı sağlamak. Burada 90 dakika yüksek tempoda oynuyoruz. Üç günde bir maç yapmak gerçekten çok zor." diyerek sözlerini tamamladı.

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