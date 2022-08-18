Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'dan yakın takip! Isak Hien'ı izlemesi için scout ekip!

Stoper transferini en kısa sürede bitirmek isteyen Galatasaray 4 koldan çalışmalarını sürdürüyor. Gent formasını giyen Andreas Hanche Olsen'le anlaşma sağlayan yönetim, transfere son noktayı koymak için alternatif isimlerle yapılan görüşmelerin neticelenmesini bekliyor.
Bu isimlerden birisi de Isak Hien... Sarı-Kırmızılılar, Djurgarden formasını giyen İsveçli yıldızla yaklaşık 1 hafta temas sağlamıştı. İsveç basınına göre Galatasaray, Hien transferiyle ilgili bir adım daha attı ve genç yıldızı izlemesi için scout ekibi görevlendirdi.
Sarı-Kırmızılı yetkililerin, Djurganden'in dün Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Apoel ile oynadığı maçta tribünde yer aldığı ifade edildi. Sahaya ilk 11'de çıkan Isak Hien 90 dakika forma giyerken başarılı bir performans sergiledi. İsveçli savunmayıcı Galatasaray'ın dışında Ajax ve Hellas Verona'dan yetkililerin de canlı olarak seyrettiği belirtildi.