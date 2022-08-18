Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'dan yakın takip! Isak Hien'ı izlemesi için scout ekip!

Bu isimlerden birisi de Isak Hien... Sarı-Kırmızılılar, Djurgarden formasını giyen İsveçli yıldızla yaklaşık 1 hafta temas sağlamıştı. İsveç basınına göre Galatasaray, Hien transferiyle ilgili bir adım daha attı ve genç yıldızı izlemesi için scout ekibi görevlendirdi.