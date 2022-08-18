TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den önemli açıklamalar! Hakem kararları televizyonda konuşulacak

Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futboluna dair önemli açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Gerek adaylık dönemimde gerekse de göreve geldiğimiz dönemde fair-play'in konuşulduğu, izleyenlerin zevk alacağı bir futbolu oluşturmak için yola çıktık. Hakemlerimizle ilgili iyileştirme geliştirme çabalarına başladık. Düzgün işleyen, itiraz edenlerin bile destekleyeceği bir sistem kurmak istiyorduk. Bu sistem bugünden yarına çok daha iyi olacak. bunun için sabır gereklidir. Her şey çok açık, anlaşılır ve şeffaf olacak. Hakem hataların çok daha az konuşulduğu bir ortam oluşturacağız." dedi.