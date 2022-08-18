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    • Spor
    • 18.08.2022 15:47
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    • 18.08.2022 15:54
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    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den önemli açıklamalar! Hakem kararları televizyonda konuşulacak

    Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, hakem kararlarını her salı yayıncı kuruluş ekranlarında değerlendireceklerini duyurdu. İşte Büyükekşi'nin açıklamalarından detaylar...

    Hakem kararları televizyonda konuşulacak!

    Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futboluna dair önemli açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Gerek adaylık dönemimde gerekse de göreve geldiğimiz dönemde fair-play'in konuşulduğu, izleyenlerin zevk alacağı bir futbolu oluşturmak için yola çıktık. Hakemlerimizle ilgili iyileştirme geliştirme çabalarına başladık. Düzgün işleyen, itiraz edenlerin bile destekleyeceği bir sistem kurmak istiyorduk. Bu sistem bugünden yarına çok daha iyi olacak. bunun için sabır gereklidir. Her şey çok açık, anlaşılır ve şeffaf olacak. Hakem hataların çok daha az konuşulduğu bir ortam oluşturacağız." dedi.

    VAR'da olanakların geliştiğini belirten Büyükekşi, "VAR'da teknik olanaklarımızı daha da geliştirdik. Saha ve VAR hakemimizi ayırdık. Hakem VAR iletişimini asgari düzeye indirip sadece fayda odaklı diyaloğa indirdik. Bu yapının ilk iki haftasında yüksek bir verimlilikle işlemesi doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Hakem atamalarımız sayısal gözlemci raporlarının sisteme girilmesiyle algoritmanın yaptığı değerlendirmeyle gerçekleşiyor. Hakem atamaları MHK ve ya TFF insiyatifiyle gerçekleşmiyor." ifadelerini kullandı.

    Hakem atamaları hakkında da konuşan TFF başkanı, "Hakem atamalarını algoritma yapıyor. "O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum" sözlerinin karşılığı bizde yok. Bunu herkes böyle bilsin." diye konuştu.

        Beşiktaş'ın hakem itirazı ile ilgili de konuşan Büyükekşi, "Ben, Ahmet Nur Çebi'yi kastetmedim. Bu tip olaylar eski usul biz yeni bir yönetimiz. Hakemleri MHK atamıyor, bunu bir kez daha söylüyorum. Yasin Kol atanmadı ancak ilk 2 haftada maç yöneten hiçbir hakem atanmadı." dedi.

        Büyükekşi, "Daha fazla maç oynandıkça elimizde daha fazla veri olacak. Henüz 2. haftadayız. Bu güzel sisteme inanmanızı ve güvenmenizi istiyoruz. Sabır ve anlayış rica ediyorum arkadaşlar." sözlerini kullandı.

        DEVRİM GİBİ KARAR
        Hakem kararlarının yayıncı kuruluş ekranlarında görüntülü olarak değerlendirileceğini belirten Büyükekşi "Süper Lig'in 4. haftasından itibaren MHK Başkanvekili ve MHK Hakem Danışmanı, her hafta salı günü yayıncı kuruluşla belirlenen bir saatte haftanın hakem performanslarını görüntülü olarak değerlendirecekler." dedi.

            HAKEM HAVUZU GENİŞLEYECEK
            Süper Lig'deki hakem sayısını geliştirmek istediklerini belirten TFF başkanı, "Süper Lig hakem havuzunu genişletmek istiyoruz. Algoritmamızın kriterlerine uyan 1. Lig hakemlerine de Süper Lig'de görev vermeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

            İŞLEYİŞ DEVAM EDİYOR
            Hakem konusunda işleyişe devam ettiklerini belirten Büyükekşi, "Yasin Kol atanmadı ancak ilk 2 haftada maç yöneten hiçbir hakem atanmadı. Biz işleyişimize devam ediyoruz. Biz kulüp başkanlarının söylemiyle hareket edersek zaten TFF'nin bir görevi kalmaz. A kulübü derse bu hakemi istemiyorum B kulübü derse bu hakemi istemiyorum. Kim yönetecek bu maçları? Hakemlerle ilgili başkanlar konuşmasın. Biz konuşacağız, yani hakem yöneticileri konuşacak." dedi.

            HAKEMLERE TEŞVİK
            İyi maç yöneten hakemlerin ödüllendirileceğini belirten Büyükekşi, "Bir hakem başarılı maç yönetirse daha fazla ücret alacak, başarısız olursa daha az ücret alacak. Bu sistemi de getirdik. Fair-play kuruluna bu zamana kadar atama yapılmamış. Bu kurula atama yapacağız. Her ay en iyi oyuncuyu, teknik direktörü, takımı ve en centilmen takım ile taraftarı açıklayacağız. Maddi ve manevi de ödüllendireceğiz." dedi

                Büyükekşi, hakemlere ceza verilip verilmeyeceği hakkında bir soruya ise "Biz iyi niyetliyiz ama her şeyin de bir sınırı var. Eğer sınır zorlanırsa, gerekenleri yapmaktan hiç kaçınmayız. Bu kararı almak istemeyiz ama sabrımızı zorlarlarsa yapmaktan geri durmayız." diyerek sözlerini noktaladı.

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                Haberler Spor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den önemli açıklamalar! Hakem kararları televizyonda konuşulacak
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