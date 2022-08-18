TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den önemli açıklamalar! Hakem kararları televizyonda konuşulacak

Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futboluna dair önemli açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Gerek adaylık dönemimde gerekse de göreve geldiğimiz dönemde fair-play'in konuşulduğu, izleyenlerin zevk alacağı bir futbolu oluşturmak için yola çıktık. Hakemlerimizle ilgili iyileştirme geliştirme çabalarına başladık. Düzgün işleyen, itiraz edenlerin bile destekleyeceği bir sistem kurmak istiyorduk. Bu sistem bugünden yarına çok daha iyi olacak. bunun için sabır gereklidir. Her şey çok açık, anlaşılır ve şeffaf olacak. Hakem hataların çok daha az konuşulduğu bir ortam oluşturacağız." dedi.
VAR'da olanakların geliştiğini belirten Büyükekşi, "VAR'da teknik olanaklarımızı daha da geliştirdik. Saha ve VAR hakemimizi ayırdık. Hakem VAR iletişimini asgari düzeye indirip sadece fayda odaklı diyaloğa indirdik. Bu yapının ilk iki haftasında yüksek bir verimlilikle işlemesi doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Hakem atamalarımız sayısal gözlemci raporlarının sisteme girilmesiyle algoritmanın yaptığı değerlendirmeyle gerçekleşiyor. Hakem atamaları MHK ve ya TFF insiyatifiyle gerçekleşmiyor." ifadelerini kullandı.
Hakem atamaları hakkında da konuşan TFF başkanı, "Hakem atamalarını algoritma yapıyor. "O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum" sözlerinin karşılığı bizde yok. Bunu herkes böyle bilsin." diye konuştu.