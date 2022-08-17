Fenerbahçe'de forvet sürprizi! Leipzig Sörloth için köşeye sıkıştı

Ligde iki hafta geride kalmasına rağmen beklenen forvet transferini henüz yapamayan Fenerbahçe'de büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Başta Maxi Gomez olmak üzere çok sayıda önemli isimle temas halinde olan Sarı-Lacivertliler'de yeniden Alexander Sörloth sesleri yükseliyor. Ancak bu kez Norveçli yıldızın transferiyle ilgili hamle yapan tarafın Fenerbahçe olmadığı belirtiliyor.
JORGE JESUS DA ONAYI VERDİ
Alınan bilgilere göre Timo Werner transferinin ardından Sörloth'a kulüp aramaya başlayan Leipzig, Sarı-Lacivertliler ile temasa geçerek, "Yeniden görüşelim" mesajını yolladı.
Bu gelişme üzerine yönetimin teknik direktör Jorge Jesus'la fikir alışverişinde bulunduğu, Portekizli hocanın onayının ardından Sörloth'un bir kez daha gündeme alındığı öğrenildi. Daha önce yapılan tüm görüşmelerde Fenerbahçe'ye zorluk çıkaran Leipzig şu anda tam anlamıyla köşeye sıkışmış durumda.