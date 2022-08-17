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    • 17.08.2022 16:05
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    • 17.08.2022 16:16
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    Fenerbahçe'de forvet sürprizi! Leipzig Sörloth için köşeye sıkıştı

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de ilk 2 hafta geride kalırken, Fenerbahçe'de forvet arayışları devam ediyor. Maxi Gomez başta olmak üzere birçok isimle temas kuran sarı-lacivertlilerde Sörloth transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe’de forvet sürprizi

    Ligde iki hafta geride kalmasına rağmen beklenen forvet transferini henüz yapamayan Fenerbahçe'de büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Başta Maxi Gomez olmak üzere çok sayıda önemli isimle temas halinde olan Sarı-Lacivertliler'de yeniden Alexander Sörloth sesleri yükseliyor. Ancak bu kez Norveçli yıldızın transferiyle ilgili hamle yapan tarafın Fenerbahçe olmadığı belirtiliyor.



    JORGE JESUS DA ONAYI VERDİ
    Alınan bilgilere göre Timo Werner transferinin ardından Sörloth'a kulüp aramaya başlayan Leipzig, Sarı-Lacivertliler ile temasa geçerek, "Yeniden görüşelim" mesajını yolladı.

    Bu gelişme üzerine yönetimin teknik direktör Jorge Jesus'la fikir alışverişinde bulunduğu, Portekizli hocanın onayının ardından Sörloth'un bir kez daha gündeme alındığı öğrenildi. Daha önce yapılan tüm görüşmelerde Fenerbahçe'ye zorluk çıkaran Leipzig şu anda tam anlamıyla köşeye sıkışmış durumda.



        FENER FIRSATA ÇEVİRECEK!
        Bunu fırsata çevirmek isteyen yönetimin transferi istediği şartlarda bitirmek için pazarlıklara kısa sürede başlayacağı belirlendi. Fenerbahçe'nin ilk hedefinin Sörloth'u satın alma opsiyonuyla kiralamak olduğu ifade ediliyor.


        *Alexander Sörloth'un detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

        Almanya'da mutsuz olan Norveçli futbolcu Sarı-Lacivertli formayı giymeye çok sıcak bakıyor. Bu transferle ilgili pazartesi gününe kadar sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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