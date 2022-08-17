Fenerbahçe'de forvet sürprizi! Leipzig Sörloth için köşeye sıkıştı

Ligde iki hafta geride kalmasına rağmen beklenen forvet transferini henüz yapamayan Fenerbahçe'de büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Başta Maxi Gomez olmak üzere çok sayıda önemli isimle temas halinde olan Sarı-Lacivertliler'de yeniden Alexander Sörloth sesleri yükseliyor. Ancak bu kez Norveçli yıldızın transferiyle ilgili hamle yapan tarafın Fenerbahçe olmadığı belirtiliyor.