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    • Spor
    • 17.08.2022 16:06
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    • 17.08.2022 16:06
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    Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı | Süper Lig 3. hafta maç programı

    Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 3'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. TFF'den yapılan duyuruda haftanın açılış mücadelesi olan Ümraniyespor - Galatasaray maçında Ali Şansalan'ın düdük çalacağı duyuruldu.

    Süper Lig’de 3. haftanın hakemleri açıklandı

    Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, sezonun 3. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

    19 Ağustos Cuma:
    21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray: Ali Şansalan

    20 Ağustos Cumartesi:
    19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
    19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
    21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

    21 Ağustos Pazar:
    19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
    21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

    22 Ağustos Pazartesi:
    19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk
    19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor: Burak Şeker
    21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen


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