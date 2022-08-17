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Haberler Spor Kopenhag ile karşılaşan Trabzonspor, Danimarka'dan döndü! Dikkat çeken Ahmetcan Kaplan detayı...

Kopenhag ile karşılaşan Trabzonspor, Danimarka'dan döndü! Dikkat çeken Ahmetcan Kaplan detayı...

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımına 2-1 mağlup olan Trabzonspor, yurda ayak bastı. Ajax'a transfer süreci tamamlanma aşamasında olan Ahmetcan Kaplan, kafileyle dönmeyerek Hollanda'ya geçti.

17.08.2022 18:31 - Son Güncelleme: 17.08.2022 18:38
Kopenhag ile karşılaşan Trabzonspor, Danimarka’dan döndü! Dikkat çeken Ahmetcan Kaplan detayı...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımına 2-1 yenilen Trabzonspor, kente döndü.

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Kopenhag ile karşılaşan Trabzonspor, Danimarka’dan döndü! Dikkat çeken Ahmetcan Kaplan detayı...

Bordo-mavililer, THY'ye ait özel uçakla öğle saatlerinde havalandıkları Kopenhag'dan yaklaşık 4,5 saatlik yolculuğun ardından Trabzon'a ulaştı.

Kopenhag ile karşılaşan Trabzonspor, Danimarka’dan döndü! Dikkat çeken Ahmetcan Kaplan detayı...

Havalimanı çıkışında az sayıda taraftar, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla fotoğraf çektirerek forma imzalattı.

Kopenhag ile karşılaşan Trabzonspor, Danimarka’dan döndü! Dikkat çeken Ahmetcan Kaplan detayı...

AHMETCAN KAPLAN, KAFİLEDE YER ALMADI
Trabzonspor'da Ajax'a transferi tamamlanma aşamasında olan genç oyuncu Ahmetcan Kaplan, kafilede yer almadı.

Kopenhag ile karşılaşan Trabzonspor, Danimarka’dan döndü! Dikkat çeken Ahmetcan Kaplan detayı...

Ajax ile sözleşme imzalaması beklenen oyuncu, Danimarka'dan kente dönmeyerek Hollanda'ya geçti.

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