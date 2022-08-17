Kopenhag ile karşılaşan Trabzonspor, Danimarka'dan döndü! Dikkat çeken Ahmetcan Kaplan detayı...
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımına 2-1 mağlup olan Trabzonspor, yurda ayak bastı. Ajax'a transfer süreci tamamlanma aşamasında olan Ahmetcan Kaplan, kafileyle dönmeyerek Hollanda'ya geçti.
17.08.2022 18:31 - Son Güncelleme: 17.08.2022 18:38
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımına 2-1 yenilen Trabzonspor, kente döndü.
Bordo-mavililer, THY'ye ait özel uçakla öğle saatlerinde havalandıkları Kopenhag'dan yaklaşık 4,5 saatlik yolculuğun ardından Trabzon'a ulaştı.
AHMETCAN KAPLAN, KAFİLEDE YER ALMADI
Trabzonspor'da Ajax'a transferi tamamlanma aşamasında olan genç oyuncu Ahmetcan Kaplan, kafilede yer almadı.