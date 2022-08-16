Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında şov yaptı





DAHA YÜZDE 80'LERDEYİM

Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atan Joshua King maçı değerlendirdi. Norveçli yıldız, "Tabi ki bizim açımızdan bu sonuç mutluluk verici. Kırmızı kart da işimizi kolaylaştırdı. Premier Lig'de 7 yıl oynadım ve orası gerçekten zorlu bir ligdi. Bence burası dışarıdan bakınca küçümseniyor ancak öyle değil. Açıkçası daha çok gol atabilirdik. Ben şu anda yüzde 80-85 civarındayım" diye konuştu.