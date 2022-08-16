Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında şov yaptı

Süper Lig'in ilk haftasında Kadıköy'de Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında aldığı farkla galibiyetle aradığı morali buldu. İlk maçın aksine maça savunma disiplininin yanında hücumda da etkili başlayan Fenerbahçe, Joshua Kingi'in erken golünün yanı sıra rakibin de 10 kişi etkinliğini daha artırdı ve ard arda goller bularak maçı adeta ilk yarıda bitirdi.
FENERBAHÇE GEREKLİ DERSİ ÇIKARMIŞ
Fenerbahçe'de Lincoln ve Emre ilk maça göre daha etkili oynarken Gustavo Henrique de ilk maçtaki eleştirilerin aksine hatasız bir maç çıkardı. İlk 11'de başlayan Miha Zajc da sade ama etkili futbolunu bir kez daha ortaya koydu.
OSAYİ SAMUEL FARKINI HİSSETTİRDİ...
Ümraniye maçında eksikliği hissedilen Osayi de savunmada etkisinin yanı sıra hücuma da destek verdi. Bu arada Jesus'un "Yetenek" olarak nitelediği Emre Mor'un da süresi de her maç artıyor. F.Bahçe, Austria Wien maçı öncesi aradığı morali bulmuş oldu. Arda Güler ise kalitesini birkez daha herkese gösterdi.