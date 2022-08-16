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    Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında şov yaptı

    Sezona Ümraniye beraberliği ile başlayan ve büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe dün gece gerçek kimliğine döndü. Kasımpaşa’yı deplasmanda adeta sürklase eden Sarı-Lacivertliler, Austria Wien maçı öncesi aradığı morali de buldu...

    Bu takımda hayat var

    Süper Lig'in ilk haftasında Kadıköy'de Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında aldığı farkla galibiyetle aradığı morali buldu. İlk maçın aksine maça savunma disiplininin yanında hücumda da etkili başlayan Fenerbahçe, Joshua Kingi'in erken golünün yanı sıra rakibin de 10 kişi etkinliğini daha artırdı ve ard arda goller bularak maçı adeta ilk yarıda bitirdi.



    FENERBAHÇE GEREKLİ DERSİ ÇIKARMIŞ
    Fenerbahçe'de Lincoln ve Emre ilk maça göre daha etkili oynarken Gustavo Henrique de ilk maçtaki eleştirilerin aksine hatasız bir maç çıkardı. İlk 11'de başlayan Miha Zajc da sade ama etkili futbolunu bir kez daha ortaya koydu.



    OSAYİ SAMUEL FARKINI HİSSETTİRDİ...
    Ümraniye maçında eksikliği hissedilen Osayi de savunmada etkisinin yanı sıra hücuma da destek verdi. Bu arada Jesus'un "Yetenek" olarak nitelediği Emre Mor'un da süresi de her maç artıyor. F.Bahçe, Austria Wien maçı öncesi aradığı morali bulmuş oldu. Arda Güler ise kalitesini birkez daha herkese gösterdi.



        DAHA YÜZDE 80'LERDEYİM
        Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atan Joshua King maçı değerlendirdi. Norveçli yıldız, "Tabi ki bizim açımızdan bu sonuç mutluluk verici. Kırmızı kart da işimizi kolaylaştırdı. Premier Lig'de 7 yıl oynadım ve orası gerçekten zorlu bir ligdi. Bence burası dışarıdan bakınca küçümseniyor ancak öyle değil. Açıkçası daha çok gol atabilirdik. Ben şu anda yüzde 80-85 civarındayım" diye konuştu.



        MAÇI BİZ KOLAYLAŞTIRDIK
        Teknik Direktör Jorge Jesus, Kasımpaşa galibiyetinin ardından konuştu. Portekizli hoca, "Oyuncularımı kutluyorum. Maçı kolaylaştırdılar. Hedefimiz kazanmaktı. Bunu başardık. Rakibimiz F.Bahçe forvetlerini durduramadı. Arda genç bir oyuncu. Daha ögreneceği çok şey var. Üst düzeye çıkabilir. Ama bazı bir şeyleri tek başına yapmaya çalışıyor. Kendini gösterme baskısı altında oynamamalı. Kendi futbolunu sergilemeli" ifadesini kullandı.



        KONYASPOR'DAN KADIKÖY TALEBİ
        Sahası bakımda olan Konyaspor 4. haftada evinde oynayacağı Fenerbahçe maçını Ülker Stadı'nda oynamak için TFF'ye başvurdu.

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