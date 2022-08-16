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    • Spor
    • 16.08.2022 12:03
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    • 16.08.2022 12:03
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    Alex’in bıraktığı yerde bayrağı devraldı! Arda ile ilgili müthiş rastlantı

    Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 yenerek flaş bir galibiyet aldı. Geceye damgasını vuran isim genç oyuncu Arda Güler'di. Sezon başında Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza gibi 10 numaralı formayı sırtına geçiren genç futbolcu, çok çarpıcı bir tesadüfün de kahramanı oldu.

    Özel Haber | Alex’in bıraktığı yerde bayrağı devraldı

    Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 6-0'lık bir galibiyet alırken, geceye damgasını Arda Güler vurdu.

    İLK TEBRİK ALEX DE SOUZA'DAN
    69. dakikada oyuna giren 17 yaşındaki futbolcu attığı iki gol ve oynadığı futbolla herkesi kendisini hayran bıraktı. Arda Güler aynı zamanda bu sezon giyeceği 10 numaralı formayla ilk kez sahne almış oldu.

    Yıldız futbolcuyu karşılaşma sonunda ilk tebrik edenlerden birisi de Fenerbahçe'nin efsane 10 numarası Alex de Souza oldu.

    ÇARPICI TESADÜF
    Müthiş sol ayağı ve futbol stili ile Alex'e benzetilen Arda Güler, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da ses getirirken, çok çarpıcı bir tesadüfün de kahramanı oldu.

    Alex de Souza, Fenerbahçe formasıyla son maçına Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa karşısında çıkmıştı.

    Yıldız futbolcu 29 Eylül 2012 tarihinde oynanan ve 2-0 kaybedilen karşılaşmanın devre arasında teknik direktör Aykut Kocaman tarafından oyundan alınmış, ardından da gündeme damgasını vuran ayrılık süreci başlamıştı.

    ALEX'İN BIRAKTIĞI BAYRAĞI DEVRALDI
    Arda Güler'in Alex'le özdeşleşen 10 numaralı formasıyla ilk maçını da Kasımpaşa karşısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynaması ve müthiş bir futbol sergilemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
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        Haberler Spor Alex’in bıraktığı yerde bayrağı devraldı! Arda ile ilgili müthiş rastlantı
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