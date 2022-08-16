Alex’in bıraktığı yerde bayrağı devraldı! Arda ile ilgili müthiş rastlantı

Yıldız futbolcuyu karşılaşma sonunda ilk tebrik edenlerden birisi de Fenerbahçe'nin efsane 10 numarası Alex de Souza oldu.

ÇARPICI TESADÜF

Müthiş sol ayağı ve futbol stili ile Alex'e benzetilen Arda Güler, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da ses getirirken, çok çarpıcı bir tesadüfün de kahramanı oldu.

Alex de Souza, Fenerbahçe formasıyla son maçına Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa karşısında çıkmıştı.