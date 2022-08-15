Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Yasemin Can 10 bin metrede altın madalya kazandı





Yasemin Can, şampiyona tarihinde 10,000 metrede iki kez şampiyonluk kazanan ilk kadın atlet oldu.Geçtiğimiz hafta Konya'da İslami Dayanışma Oyunları'nda hem 5000, hem de 10,000 metreyi kazanarak oyunlarda bu dubleyi gerçekleştiren ilk sporcu olan Can, Münih'te elde ettiği zaferle de bir başka büyük başarıya imza atmış oldu. Yasemin Can, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 18 Ağustos akşamı 5000 metre finalinde de madalya arayacak.

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