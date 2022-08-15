Cimbom'da stopere sürpriz aday: Hedefte İsveçli Hien var

Galatasaray, Belçika ekibi Gent'te forma giyen Andreas Hanche Olsen'in transferi için son olarak 3 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. Sarı-kırmızılılar, Norveçli yıldızı bitirmeye çalışırken, İsveç'ten sürpriz bir stoperin ismi ortaya çıktı.
4 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Ülkenin önde gelen yayın kuruluşlarından biri olan Expressen'e göre Galatasaray, Djurgarden formasını giyen Isak Hien'le ilgileniyor.
Haberde, Serie A ekibi Hellas Verona'nın bonuslarla beraber 4 milyon Euro'luk teklif yaptığı, ayrıca yine İtalya'dan Cremonese ve Torino ile birlikte Galatasaray'ın da İsveçli savunmacıyı istediği belirtildi.
ÖNEMLİ BİR ÇIKIŞ YAKALADI
23 yaşında ve 1.91 boyunda olan Isak Hien kulübüyle 31 Aralık 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Djurganden formasıyla 20 maçta forma giyen Isak Hien 3 gol atıp 1 asist yaptı.