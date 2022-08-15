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    • Spor
    • 15.08.2022 13:04
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    • 15.08.2022 13:04
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    Cimbom'da stopere sürpriz aday: Hedefte İsveçli Hien var

    Galatasaray'da Sevilla'nın ısrarla istediği Victor Nelsson'la ilgili belirsizlik sürerken, stoper arayışları da hızlandı. Gent’te forma giyen Andreas Hanche Olsen’in transferi için pazarlık masasında olan sarı-kırmızılılar için İsveç’ten yeni bir stoper iddiası geldi. Tranfer heyetinin, Djurgarden formasını giyen Isak Hien için harekete geçtiği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    Özel Haber | Cimbom’da stopere sürpriz aday

    Galatasaray, Belçika ekibi Gent'te forma giyen Andreas Hanche Olsen'in transferi için son olarak 3 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. Sarı-kırmızılılar, Norveçli yıldızı bitirmeye çalışırken, İsveç'ten sürpriz bir stoperin ismi ortaya çıktı.

    4 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
    Ülkenin önde gelen yayın kuruluşlarından biri olan Expressen'e göre Galatasaray, Djurgarden formasını giyen Isak Hien'le ilgileniyor.

    Haberde, Serie A ekibi Hellas Verona'nın bonuslarla beraber 4 milyon Euro'luk teklif yaptığı, ayrıca yine İtalya'dan Cremonese ve Torino ile birlikte Galatasaray'ın da İsveçli savunmacıyı istediği belirtildi.

    ÖNEMLİ BİR ÇIKIŞ YAKALADI
    23 yaşında ve 1.91 boyunda olan Isak Hien kulübüyle 31 Aralık 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Djurganden formasıyla 20 maçta forma giyen Isak Hien 3 gol atıp 1 asist yaptı.

        Geçtiğimiz yılın başında Vasalund takımından bedelsiz olaran Djurgarden'e transfer olan genç stoper önemli bir çıkış yakaladı.

        İLK HEDEF OLSEN
        Galatasaray'ın ilk hedefinin Andreas Hanche Olsen'i bitirmek olduğu, Norveçli yıldızda sorun çıkması durumunda Isak Hien için girişimlere hız verileceği öğrenildi.

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