Cimbom'da stopere sürpriz aday: Hedefte İsveçli Hien var

Galatasaray, Belçika ekibi Gent'te forma giyen Andreas Hanche Olsen'in transferi için son olarak 3 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. Sarı-kırmızılılar, Norveçli yıldızı bitirmeye çalışırken, İsveç'ten sürpriz bir stoperin ismi ortaya çıktı.

4 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Ülkenin önde gelen yayın kuruluşlarından biri olan Expressen'e göre Galatasaray, Djurgarden formasını giyen Isak Hien'le ilgileniyor.