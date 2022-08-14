ALANYASPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE 📺 | Alanyaspor - BJK maçı şifresiz, bedava, kesintisiz CANLI YAYIN!

Süper Lig 'de 2. hafta heyecan katlanarak devam ediyor. Alanyaspor - BJK maçının başlamasına az bir süre kala sporseverler canlı izleme yollarını araştırmaya koyuldu. Peki Alanyaspor Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir?
ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ
Alanyaspor: Yusuf, Tayfur, Fatih, Furkan, Balkovec, Fer, Efkan, Ferhat, Targhalline, Candeias, Eduardo
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Emrecan, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Ghezzal, Nkoudou, Weghorst
ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Alanyaspor Beşiktaş maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te başlayacak. Heyecanlı karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
Aşağıdaki linke tıklayarak canlı anlatıma ulaşabilirsiniz.