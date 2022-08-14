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    • Spor
    • 14.08.2022 21:37
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    • 14.08.2022 21:41
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    ALANYASPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE 📺 | Alanyaspor - BJK maçı şifresiz, bedava, kesintisiz CANLI YAYIN!

    Alanyaspor - Beşiktaş maçı bu akşam saat 21:45'te oynanacak. Valerien Ismael yönetiminde siyah beyazlı takım Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında bugün Alanyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Maçın 11'leri beli olurken Beşiktaş'ta Ersin, Rosier, Emrecan, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Ghezzal, Nkoudou, Weghorst forma giyecek. İşte maçı canlı izleme yolları! Alanyaspor - BJK maçı şifresiz, bedava, kesintisiz CANLI YAYIN!

    ALANYASPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

    Süper Lig 'de 2. hafta heyecan katlanarak devam ediyor. Alanyaspor - BJK maçının başlamasına az bir süre kala sporseverler canlı izleme yollarını araştırmaya koyuldu. Peki Alanyaspor Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir?

    ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

    Alanyaspor: Yusuf, Tayfur, Fatih, Furkan, Balkovec, Fer, Efkan, Ferhat, Targhalline, Candeias, Eduardo

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Emrecan, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Ghezzal, Nkoudou, Weghorst

    ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

    Alanyaspor Beşiktaş maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te başlayacak. Heyecanlı karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

    Aşağıdaki linke tıklayarak canlı anlatıma ulaşabilirsiniz.
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    Mücadele başladı!
    Haberler Spor ALANYASPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE 📺 | Alanyaspor - BJK maçı şifresiz, bedava, kesintisiz CANLI YAYIN!
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