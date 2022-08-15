Galatasaray savunma hattını yeniliyor. Victor Nelsson'un Sevilla'ya satılması halinde hem Kaan Ayhan hem de Andreas Hanche Olsen kadroya katılacak. Böylelikle Sarı-Kırmızılıların savunma tandeminde bu iki oyuncu görev yapacak. Galatasaray'ın, Belçika ligi takımlarından Gent forması giyen Andreas Hanche Olsen için resmi görüşmelere başladığı ifade ediliyor. Olsen ile her konuda anlaşan Galatasaray, Gent'e 3 milyon Euro teklif etti.
NELSSON'DA HEDEF 18-20 MİLYON
Sarı-Kırmızılılar, Sevilla'nın ısrarla istediği Nelsson'un ayrılması halinde Hanche Olsen'in yanı sıra Kaan Ayhan için de girişimlerini sürdürüyor. Kaan Ayhan ve Olsen'in transferini 8 milyon Euro'ya bitirmeyi hedefleyen yönetim, Nelsson'dan gelecek paranın kalanıyla forvet transferine bütçe yaratmayı planlıyor. Galatasaray Nelsson için 18-20 milyon Euro arasında bir gelir hedefliyor.
- Spor
- 15.08.2022 Gazete
Galatasaray Nelsson’dan gelecek para ile Olsen ve Kaan Ayhan'ı renklerine katmak istiyor
Galatasaray, Nelsoon’un satılması durumunda Andreas Olsen ile Kaan Ayhan’ı kadrosuna katacak. Olsen ile Kaan’ı 8 milyon Euro’ya bitirmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar, Nelsson’dan gelecek paranın kalanıyla da santrfor takviyesi yapacak.
Galatasaray savunma hattını yeniliyor. Victor Nelsson'un Sevilla'ya satılması halinde hem Kaan Ayhan hem de Andreas Hanche Olsen kadroya katılacak. Böylelikle Sarı-Kırmızılıların savunma tandeminde bu iki oyuncu görev yapacak. Galatasaray'ın, Belçika ligi takımlarından Gent forması giyen Andreas Hanche Olsen için resmi görüşmelere başladığı ifade ediliyor. Olsen ile her konuda anlaşan Galatasaray, Gent'e 3 milyon Euro teklif etti.