Galatasaray Nelsson’dan gelecek para ile Olsen ve Kaan Ayhan'ı renklerine katmak istiyor

Galatasaray savunma hattını yeniliyor. Victor Nelsson'un Sevilla'ya satılması halinde hem Kaan Ayhan hem de Andreas Hanche Olsen kadroya katılacak. Böylelikle Sarı-Kırmızılıların savunma tandeminde bu iki oyuncu görev yapacak. Galatasaray'ın, Belçika ligi takımlarından Gent forması giyen Andreas Hanche Olsen için resmi görüşmelere başladığı ifade ediliyor. Olsen ile her konuda anlaşan Galatasaray, Gent'e 3 milyon Euro teklif etti.







NELSSON'DA HEDEF 18-20 MİLYON

Sarı-Kırmızılılar, Sevilla'nın ısrarla istediği Nelsson'un ayrılması halinde Hanche Olsen'in yanı sıra Kaan Ayhan için de girişimlerini sürdürüyor. Kaan Ayhan ve Olsen'in transferini 8 milyon Euro'ya bitirmeyi hedefleyen yönetim, Nelsson'dan gelecek paranın kalanıyla forvet transferine bütçe yaratmayı planlıyor. Galatasaray Nelsson için 18-20 milyon Euro arasında bir gelir hedefliyor.

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