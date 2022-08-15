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    • Spor
    • 15.08.2022 15:17
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    • 15.08.2022 15:20
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    Son dakika: Beşiktaş'tan hakem açıklaması!

    Son dakika spor haberi... Süper Lig'in ikinci haftasında Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta maç sonrasında hakem Yasin Kol eleştirilerin odağına oturmuştu. Siyah beyazlı kulüp, resmi sitesinden konuyla alakalı bir açıklama yayınladı. İşte detaylar...

    Beşiktaş’tan hakem açıklaması!

    Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Mücadele sonrasında maçın hakemi Yasin Kol'un performansı siyah beyazlı taraftarlar tarafından eleştirilmişti.

    Beşiktaş, resmi hesabından hakem ile ilgili bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "2022-2023 futbol sezonunun ilk haftasında, sahamızda oynadığımız Yukatel Kayserispor maçımıza, hakemlik dahi yapmaması gereken Ümit Öztürk'ü atayan Merkez Hakem Kurulu, niyetinden şüphe etmemize sebep olmuştu. Sezonun 2. haftasında deplasmanda oynadığımız Corendon Alanyaspor maçı da, hakem yönetimiyle Türk Futbol Tarihi'ne yeni bir kara leke olarak geçti. Maçın hakemi Yasin Kol'un kolları maç boyunca defalarca sonuca etki eden ve üç puanımızı gasbeden kararları işaret etti. Hakkımıza kasteden bu kollar adaleti işaret edene kadar sesimizi yükselteceğiz. Değil hakemin, hiç kimsenin emeğimizi, alın terimizi gasbetmesine izin vermeyeceğiz. Her mecrada hakkımızı sonuna kadar savunacağız.

    Dün bu skandal kararlara imza atan hakem Yasin Kol'un kasıtlı kollarını bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz. Türk futbolunda kaos yaratma maksadında olan kimseye izin vermedik, vermeyeceğiz. Tavrımız adaletsizliğedir. Sonuçlardan bağımsız olarak kaybetsek de kazansak da Beşiktaş adaletsizliğin karşısında durmaya devam edecektir.

        Oyunun sahada kazanılmasına engel olarak Büyük Beşiktaş Camiası'nın toplumsal huzuruna da kastedenleri şiddetle kınıyoruz.

        Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi defalarca "Genç hakemlerimizin önü açılsın, hata yapacaksa gizli ajandası olmayan hakemlerimiz yapsın" derken o genç hakemlerin iyi eğitimli ve liyakat sahibi olmaları gerekliliğini de vurgulamıştık. Dün sahada izlediğimiz hakemin liyakatından ve niyetinden şüphe ediyor, maçımızı yönetecek seviyeye nasıl geldiğinin cevabını da Merkez Hakem Kurulu'ndan bekliyoruz. Camiamız bilmelidir ki konu ile ilgili Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'na gidecek ve konunun takibini sağlayacaktır.

        BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ tüm unsurlarıyla birlikte haksızlığın karşısında dimdik durmaya devam edecek ve her zaman olduğu gibi bu sezon da şampiyon olmak için emin adımlarla ilerleyecektir." ifadelerine yer verildi.

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        Haberler Spor Son dakika: Beşiktaş'tan hakem açıklaması!
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