Son dakika: Beşiktaş'tan hakem açıklaması!

Beşiktaş, resmi hesabından hakem ile ilgili bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "2022-2023 futbol sezonunun ilk haftasında, sahamızda oynadığımız Yukatel Kayserispor maçımıza, hakemlik dahi yapmaması gereken Ümit Öztürk'ü atayan Merkez Hakem Kurulu, niyetinden şüphe etmemize sebep olmuştu. Sezonun 2. haftasında deplasmanda oynadığımız Corendon Alanyaspor maçı da, hakem yönetimiyle Türk Futbol Tarihi'ne yeni bir kara leke olarak geçti. Maçın hakemi Yasin Kol'un kolları maç boyunca defalarca sonuca etki eden ve üç puanımızı gasbeden kararları işaret etti. Hakkımıza kasteden bu kollar adaleti işaret edene kadar sesimizi yükselteceğiz. Değil hakemin, hiç kimsenin emeğimizi, alın terimizi gasbetmesine izin vermeyeceğiz. Her mecrada hakkımızı sonuna kadar savunacağız.