İspanyol basını Fenerbahçe'nin Valencia ile anlaşmanın sağlandığını açıkladı





4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

İspanyol kulübü ile Fenerbahçe arasında anlaşma sağlanan tutar konusunda bir bilgilendirmeye yer verilmedi. Ancak Sarı- Lacivertli kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Valencia'ya bonuslarla birlikte yaklaşık 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Uruguaylı santrfor ise Fenerbahçe'den yılda 2.5 milyon Euro maaş alacak. 2019'da Celta Vigo'dan 14.5 milyon Euro'ya transfer edilen Maxi Gomez, Valencia forması altında çıktığı 105 maçta 22 gol, 15 asistlik skor katkısı sağlamıştı. 25 yaşında ve 1.86 boyunda olan Maxi Gomez Uruguay Milli Takım formasını 27 kez giyerken bu maçlarda 4 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.



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