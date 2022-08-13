GALATASARAY GİRESUNSPOR CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Giresunspor maçı şifresiz, CANLI YAYIN!

Mertens ve Torreıra yedek

Mertens ve Torreira, Galatasaray-Giresunspor maçına yedek kulübesinde başlayacak.

Giresunspor ile Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın ikisini kazanan Galatasaray, daha önceki yedi karşılaşmanın sadece üçünde puan kaybetmişti. Sarı-kırmızılılar, bu rekabet tarihinde ilk kez rakibine üst üste iki mücadelede mağlup olma tehlikesiyle karşı karşıya. Galatasaray'a konuk olduğu son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Giresunspor, bu karşılaşmaların tamamında gol sevinci yaşadı. Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçında 2+ gol atan Galatasaray, bu dönemdeki tek mağlubiyetini mayıs ayında Sivasspor karşısında aldı. Sarı-kırmızılılar, bu şekilde daha uzun bir gol serisini en son Ocak-Mart 2021 arasındaki dönemde yaşadı. Deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçında da gol atan Giresunspor, kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor. Dış sahadaki son yedi karşılaşmasında aynı sonucu üst üste iki kere almayan yeşil-beyazlılar, son ziyaretinde Hatayspor'a 4-1'lik skorla mağlup oldu.

Süper Lig'de oynadığı son dört maçı kaybetmeyen Galatasaray, daha uzun bir seriyi en son Nisan-Eylül 2021 arasındaki 13 karşılaşmalık dönemde yaşadı. İstanbul takımlarına konuk olduğu son dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Giresunspor, daha önceki toplam 24 ziyaretinden sadece bir kez kayıpsız dönmüştü.