Fenerbahçe Maxi Gomez transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor

Forvet transferi için çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'de Maxi Gomez heyecanı yaşanıyor.
Takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, Uruguaylı yıldızın transferinde mutlu sona ulaştı. Yaklaşık 10 gün önce Maxi Gomez'le prensip anlaşmasına varan ve Valencia ile pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin dün gece yapılan son görüşmenin ardından tüm pürüzleri ortadan kaldırdığı belirtiliyor.
2.5 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET
Sarı-Lacivertliler'in bonuslarla beraber 8 milyon Euro karşılığında İspanyol kulübü ile el sıkıştığı ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin Maxi Gomez'le de 4 yıllık anlaşma sağladığı, 25 yaşındaki golcüye 2.5 milyon Euro garanti ücret ödeneceği öğrenildi.