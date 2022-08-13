Fenerbahçe Maxi Gomez transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor

Takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, Uruguaylı yıldızın transferinde mutlu sona ulaştı. Yaklaşık 10 gün önce Maxi Gomez'le prensip anlaşmasına varan ve Valencia ile pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin dün gece yapılan son görüşmenin ardından tüm pürüzleri ortadan kaldırdığı belirtiliyor.