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    • Spor
    • 13.08.2022 14:13
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    • 13.08.2022 14:39
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    Fenerbahçe Maxi Gomez transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor

    Süper Lig'e 3-3'lük Ümraniyespor beraberliği ile başlayan ve forvet konusunda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de Maxi Gomez heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe’nin gün içinde transferi resmen tamamlaması ve Maxi Gomez’in yarın İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe transferi bitirdi!

    Forvet transferi için çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'de Maxi Gomez heyecanı yaşanıyor.

    Takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, Uruguaylı yıldızın transferinde mutlu sona ulaştı. Yaklaşık 10 gün önce Maxi Gomez'le prensip anlaşmasına varan ve Valencia ile pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin dün gece yapılan son görüşmenin ardından tüm pürüzleri ortadan kaldırdığı belirtiliyor.


    2.5 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET
    Sarı-Lacivertliler'in bonuslarla beraber 8 milyon Euro karşılığında İspanyol kulübü ile el sıkıştığı ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin Maxi Gomez'le de 4 yıllık anlaşma sağladığı, 25 yaşındaki golcüye 2.5 milyon Euro garanti ücret ödeneceği öğrenildi.


        29 MAÇTA 5 GOL VE 3 ASİSTLİK PERFORMANS
        Valencia'nın 2019 yılında 14.5 milyon Euro karşılığında Celta Vigo'dan transfer ettiği Maxi Gomez geçtiğimiz sezon 29 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

        YARIN İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR
        27 kez Uruguay milli takımında görev yapan ve 4 kez rakip ağları sarsan yıldız futbolcunun piyasa değeri 12 milyon Euro. Fenerbahçe'nin gün içinde transferi resmen tamamlaması ve Maxi Gomez'in yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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