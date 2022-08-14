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    • Spor
    • 14.08.2022 07:39
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    • 14.08.2022 07:39
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    Trabzonspor Marc Bartra'yı bitirdi! İşte şehre geliş saati

    Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Trabzonspor, stoper arayışında mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili ekip Marc Bartra'yı renklerine bağladı. Bartra'yı Trabzon'a getiren uçağın saat 16.30'da şehre ineceği öğrenildi.

    Trabzonspor Bartra’yı bitirdi! İşte şehre geliş saati

    Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi Play-Off turu öncesi uzun zamandır ilgilendiği İspanyol defans Marc Bartra transferini bitirdi.

    Geçtiğimiz günlerce transferi bitirmek adına Sevilla'ya giden Başkan Ahmet Ağaoğlu, Bartra ile birlikte Trabzon'a dönmesi bekleniyor.

    *Marc Bartra'nın detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

    Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgilere göre de Bartra'yı taşıyan özel uçak bugün 12.00'de Sevilla'dan Trabzon'a hareket edecek.

    Bartra'yı taşıyan uçağın 16.30'da Trabzon'da olması bekleniyor.

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