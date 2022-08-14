Trabzonspor Marc Bartra'yı bitirdi! İşte şehre geliş saati

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi Play-Off turu öncesi uzun zamandır ilgilendiği İspanyol defans Marc Bartra transferini bitirdi.
Geçtiğimiz günlerce transferi bitirmek adına Sevilla'ya giden Başkan Ahmet Ağaoğlu, Bartra ile birlikte Trabzon'a dönmesi bekleniyor.
*Marc Bartra'nın detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın
Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgilere göre de Bartra'yı taşıyan özel uçak bugün 12.00'de Sevilla'dan Trabzon'a hareket edecek.
Bartra'yı taşıyan uçağın 16.30'da Trabzon'da olması bekleniyor.