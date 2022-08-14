Trabzonspor Marc Bartra'yı bitirdi! İşte şehre geliş saati

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Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgilere göre de Bartra'yı taşıyan özel uçak bugün 12.00'de Sevilla'dan Trabzon'a hareket edecek.

Bartra'yı taşıyan uçağın 16.30'da Trabzon'da olması bekleniyor.