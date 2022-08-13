Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! Batshuayi transferinin gündeme gelmesi taraftarı çileden çıkardı

Forvet transferini bir türlü bitiremeyen Fenerbahçe son olarak flaş bir hamle yapmış ve Michy Batshuayi'yi gündemine almıştı. Sarı-Lacivertli yönetimin geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kaçırdığı gollerle gündeme oturan Belçikalı yıldızla ilgili bu hamlesi taraftarların büyük tepkisini çekti. Taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Başkan Ali Koç ve yönetimi eleştiri yağmuruna tutarken, "2 ay bekledikten sonra Batshuayi gelecekse yazıklar olsun" ifadesini kullandı. İşte taraftarların Belçikalı forvet konusundaki tepkileri:

Batshuayi istediğiniz kadar iyi özellikli olsun, istediğiniz kadar sisteme uysun. 15 değil 25 atsın bu kez. Bu transferi yapmak geride kalan 8 yılı, tarafın psikolojisini yok saymaktır.

Fenerbahçe ise Benzema sonrasında 4 yıldır en fazla kafa golü atan Maxi Gomez'le anlaşamayınca son 4 sezondur yerel liglerde kafa golü atamayan Batshuayi ile anlaştı.

Abi biz birinin bonservisini aşağı çekmek için uğraşacaksak bu Maxi Gomez olmalı, Sörloth olmalı ne bileyim imza parası ve maaş için Belotti olmalı, Fenerbahçe neden Batshuayi için pazarlık ediyor arkadaş neden yani???

Dört sene, sayısız başarısızlık, o kadar satış ve JJ sonrası getirebileceğiniz forvet Batshuayi ise, komple bırakın bu işi.

Batshuayi ile anlaşmışız bu sene daha çok rezil oluruz ben kaçar!

Batshuayi çok iyi forvet sadece şanssızdı vs diyen arkadaşlar evet belki de haklısınız ama sorun ne biliyor musunuz ? Bu oyuncuyu 1 ay önce alıp 2 Kiev maçına da çıkarabilirdin.

Psikolojisi bozuk Fenerbahçe taraftarı Batshuayi'yi ilk kaçırdığı golden sonra çiğ çiğ yer.