Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! Batshuayi transferinin gündeme gelmesi taraftarı çileden çıkardı

Forvet transferini bir türlü bitiremeyen Fenerbahçe son olarak flaş bir hamle yapmış ve Michy Batshuayi'yi gündemine almıştı. Sarı-Lacivertli yönetimin geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kaçırdığı gollerle gündeme oturan Belçikalı yıldızla ilgili bu hamlesi taraftarların büyük tepkisini çekti. Taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Başkan Ali Koç ve yönetimi eleştiri yağmuruna tutarken, "2 ay bekledikten sonra Batshuayi gelecekse yazıklar olsun" ifadesini kullandı. İşte taraftarların Belçikalı forvet konusundaki tepkileri:
Batshuayi istediğiniz kadar iyi özellikli olsun, istediğiniz kadar sisteme uysun. 15 değil 25 atsın bu kez. Bu transferi yapmak geride kalan 8 yılı, tarafın psikolojisini yok saymaktır.
Fenerbahçe ise Benzema sonrasında 4 yıldır en fazla kafa golü atan Maxi Gomez'le anlaşamayınca son 4 sezondur yerel liglerde kafa golü atamayan Batshuayi ile anlaştı.
Abi biz birinin bonservisini aşağı çekmek için uğraşacaksak bu Maxi Gomez olmalı, Sörloth olmalı ne bileyim imza parası ve maaş için Belotti olmalı, Fenerbahçe neden Batshuayi için pazarlık ediyor arkadaş neden yani???
Dört sene, sayısız başarısızlık, o kadar satış ve JJ sonrası getirebileceğiniz forvet Batshuayi ise, komple bırakın bu işi.
Batshuayi ile anlaşmışız bu sene daha çok rezil oluruz ben kaçar!
Batshuayi çok iyi forvet sadece şanssızdı vs diyen arkadaşlar evet belki de haklısınız ama sorun ne biliyor musunuz ? Bu oyuncuyu 1 ay önce alıp 2 Kiev maçına da çıkarabilirdin.
Psikolojisi bozuk Fenerbahçe taraftarı Batshuayi'yi ilk kaçırdığı golden sonra çiğ çiğ yer.
BU NASIL PLANLAMA?
Fenerbahçe kulübü, Jorge Jesus'u resmi olarak duyurduğunda tarih 3 Haziran'dı. 15 Haziran'da ise yeni sezon için topbaşı yapıldı. Portekizli teknik adam ile bugüne kadar 80'e yakın idmana ve 6 hazırlık maçına ve 5 de resmi maça çıkıldı. Ve Jesus önceki akşam sezonun 11. sınavı öncesi taktik tahtasında stopere Lemos'u yazdı. Şimdi biraz geriye gidelim... Jesus yaklaşık 2 ay önce yönetimle sezon planlamasını yaparken Lemos'un üstünü net bir şekilde çizmişti. Bunun üzerine menajerlere haber salınmış, Lemos'a dört bir yanda kulüp aranmaya başlanmıştı. Bugüne döndüğümüzde aynı Lemos'un Slovacko önünde, Jesus'un tüm olumsuz scout raporlarını hiçe sayıp transfer ettirdiği Gustavo ve yaklaşık 6 milyon Euro ödenen Peres'ten daha iyi bir görüntü çizmesi trajikomik mi, yoksa acı mı, buna siz karar verin. Ne yazık ki Ali Koç döneminde kadro üzerinde yapılan mühendislikler, kötü malzeme kullanan müteahhitlerin binaları gibi tek tek yıkılıyor. Fenerbahçe, Ali Koç döneminde tam 75 transfer yaptı. Bu transferlerin 13'ü stoper, 15'i ise forvetti. Kısacası transferlerin yüzde 40'a yakını sadece bu iki bölgeye geldi. 28 transfer için ödenen bonservis ve kiralama bedeli ise 43 milyon Euro oldu. Peki Fenerbahçe yönetimi şu anda ne arıyor? Stoper ve forvet... Her sezon 10'un üzerinde transfer yapıp, her seferinde daha sıkıntılı kadrolar kurabilmek de ayrı bir meziyet doğrusu. (ONUR ÖZKAN)