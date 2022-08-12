Son dakika: Trabzonspor'a Visca'dan kötü haber! Sahalardan uzak kalacak

Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşan Trabzonspor'da maç esnasında sakatlanan Edin Visca'dan kötü haber geldi.
Sabah'ın haberine göre, sakatlanarak oyundan çıkan Edin Visca'nın hastanede yapılan kontrollerinde Humerus Kemiği'nde kırık meydana geldiği tespit edildi. Oyuncunun iki ay süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor.
NELER OLMUŞTU?
Karşılaşmanın 40. dakikasında rakibiyle girdiği mücadelede sol kolunun üstüne düşen Edin Visca, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Bordo mavili taraftarlar, acı içinde sahadan ayrılan Visca'ya alkışlarla destek vermişti.