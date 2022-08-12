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    • Spor
    • 12.08.2022 22:23
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    • 12.08.2022 22:27
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    Son dakika: Trabzonspor'a Visca'dan kötü haber! Sahalardan uzak kalacak

    Son dakika haberi... Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında Hatayspor ile karşılaşan Trabzonspor'da Edin Visca sakatlanarak oyundan alınmıştı. Sahayı ambulansla terk eden Visca'dan Trabzonspor'a kötü haber geldi. İşte detaylar...

    Visca’dan kötü haber!

    Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşan Trabzonspor'da maç esnasında sakatlanan Edin Visca'dan kötü haber geldi.

    Sabah'ın haberine göre, sakatlanarak oyundan çıkan Edin Visca'nın hastanede yapılan kontrollerinde Humerus Kemiği'nde kırık meydana geldiği tespit edildi. Oyuncunun iki ay süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor.

    NELER OLMUŞTU?
    Karşılaşmanın 40. dakikasında rakibiyle girdiği mücadelede sol kolunun üstüne düşen Edin Visca, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Bordo mavili taraftarlar, acı içinde sahadan ayrılan Visca'ya alkışlarla destek vermişti.
        Mücadelenin ikinci yarısı başladı!
        Haberler Spor Son dakika: Trabzonspor'a Visca'dan kötü haber! Sahalardan uzak kalacak
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