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    • 12.08.2022 12:23
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    • 12.08.2022 12:38
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    Batshuayi iddiası Fenerbahçe taraftarını kızdırdı: Yazıklar olsun

    Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Transfer sezonu başından bu yana aradığı golcüyü bir türlü bulamayan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim taraftarları kızdırdı. Michy Batshuayi'nin transferi için harekete geçen sarı-lacivertli yönetime tepki gösteren taraftarlar, "2 ay bekledikten sonra Batshuayi gelecekse yazıklar olsun" ifadesini kullandı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Batshuayi iddiası taraftarı kızdırdı

    Forvet transferini bir türlü bitiremeyen Fenerbahçe son olarak flaş bir hamle yapmış ve Michy Batshuayi'yi gündemine aldı. Sarı-Lacivertli yönetimin geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kaçırdığı gollerle gündeme oturan Belçikalı yıldızla ilgili bu hamlesi taraftarların büyük tepkisini çekti.



    Taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Başkan Ali Koç ve yönetimi eleştiri yağmuruna tutarken, "2 ay bekledikten sonra Batshuayi gelecekse yazıklar olsun" ifadesini kullandı.



    İşte taraftarların Belçikalı forvet konusundaki tepkileri:
    -Batshuayi istediğiniz kadar iyi özellikli olsun, istediğiniz kadar sisteme uysun. 15 değil 25 atsın bu kez. Bu transferi yapmak geride kalan 8 yılı, tarafın psikolojisini yok saymaktır en başta. Zamanlaması zaten fecaat. Mantıkla izah edilecek hiçbir yanı yok.



        - Hedeflediğin oyuncuyla anlaşamadığında profil ve özellikleriyle benzer olan diğer oyuncuyla anlaşmaya çalışırsın. Fenerbahçe ise Benzema sonrasında 4 yıldır en fazla kafa golü atan Maxi Gomez'le anlaşamayınca son 4 sezondur yerel liglerde kafa golü atamayan Batshuayi ile anlaştı.



        - Abi biz birinin bonservisini aşağı çekmek için uğraşacaksak bu Maxi Gomez olmalı, Sörloth olmalı ne bileyim imza parası ve maaş için Belotti olmalı, Fenerbahçe neden Batshuayi için pazarlık ediyor arkadaş neden yani???



        - Dört sene, sayısız başarısızlık, o kadar satış ve JJ sonrası getirebileceğiniz forvet Batshuayi ise, komple bırakın bu işi.
        - Batshuayi ile anlaşmışız bu sene daha çok rezil oluruz ben kaçar!



            - Batshuayi çok iyi forvet sadece şanssızdı vs diyen arkadaşlar evet belki de haklısınız ama sorun ne biliyor musunuz ? Bu oyuncuyu 1 ay önce alıp 2 Kiev maçına da çıkarabilirdin. Fırsat fırsat diyip cimrilikten ağustos sonunda Batshuayi çektin oldu şimdi.



            - Psikolojisi bozuk Fenerbahçe taraftarı Batshuayi'yi ilk kaçırdığı golden sonra çiğ çiğ yer. Ağzıyla kuş tutsa yaranamaz sonra. 4 senedir ders almayan bu başkanla olmayacak. 'Fırsat transferi' beklerken menajerlerin kucağına düşersen eleştiriyi de yersin.

            *Batshuayi'nin detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

            - Beşiktaş'tan davulla zurnayla yollanan Michy Batshuayi'nin Türkiye'den bir takıma transferine sadece rakip kulüplerin taraftarları sevinir.

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