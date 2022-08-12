Batshuayi iddiası Fenerbahçe taraftarını kızdırdı: Yazıklar olsun





İşte taraftarların Belçikalı forvet konusundaki tepkileri:

-Batshuayi istediğiniz kadar iyi özellikli olsun, istediğiniz kadar sisteme uysun. 15 değil 25 atsın bu kez. Bu transferi yapmak geride kalan 8 yılı, tarafın psikolojisini yok saymaktır en başta. Zamanlaması zaten fecaat. Mantıkla izah edilecek hiçbir yanı yok.