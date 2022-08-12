Batshuayi iddiası Fenerbahçe taraftarını kızdırdı: Yazıklar olsun

Forvet transferini bir türlü bitiremeyen Fenerbahçe son olarak flaş bir hamle yapmış ve Michy Batshuayi'yi gündemine aldı. Sarı-Lacivertli yönetimin geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kaçırdığı gollerle gündeme oturan Belçikalı yıldızla ilgili bu hamlesi taraftarların büyük tepkisini çekti.
Taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Başkan Ali Koç ve yönetimi eleştiri yağmuruna tutarken, "2 ay bekledikten sonra Batshuayi gelecekse yazıklar olsun" ifadesini kullandı.
İşte taraftarların Belçikalı forvet konusundaki tepkileri:
-Batshuayi istediğiniz kadar iyi özellikli olsun, istediğiniz kadar sisteme uysun. 15 değil 25 atsın bu kez. Bu transferi yapmak geride kalan 8 yılı, tarafın psikolojisini yok saymaktır en başta. Zamanlaması zaten fecaat. Mantıkla izah edilecek hiçbir yanı yok.