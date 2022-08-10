Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi: Sanchez'i aldınız Dieng'i verin

Yönetimin bu transferde futbol direktörü Cenk Ergün'ün Igor Tudor'la yakın ilişkisini de koz olarak kullanmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

11 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Geçtiğimiz yıl sadece 400 bin Euro karşılığında Senegal kulübü Diambars'tan transfer edilen Bamba Dieng 11 kez milli takım formasını giydi.

1.78 boyundaki genç yıldız patlayıcı sürati ve etkili şutları ile ön plana çıkıyor.