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    • Spor
    • 10.08.2022 13:32
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    • 10.08.2022 13:49
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    Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi: Sanchez'i aldınız Dieng'i verin

    Galatasaray Driens Mertens’in ardından forvet bölgesine bir takviye daha yapmak istiyor. Alexis Sanchez için yaptığı girişimlerden sonuç alamayan sarı kırmızılılar, Şilili yıldızın Marsilya'ya imza atmasıyla fırsat transferi şansı yakadı. Transfer komitesi Sanchez’in transferi sonrası 4. forvet durumuna düşen Bamba Dieng için düğmeye bastı.

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    Özel Haber | Galatasaray’dan sürpriz forvet hamlesi

    Galatasaray'ın transferi için büyük çaba harcadığı Şilili yıldız Alexis Sanchez tercihini Marsilya'dan yana kullandı. Ancak yönetim, Sanchez'in Fransız kulübüne transferini fırsata çevirmek için flaş bir hamle yaptı.

    DİENG İÇİN FIRSAT DOĞDU
    Sarı-Kırmızılılar, Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor'la sorunlar yaşayan ve Alexis Sanchez'in transferi sonrası 4. forvet durumuna düşen Bamba Dieng için düğmeye bastı.

    Geçtiğimiz sezon yaptığı büyük çıkışla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki forvet, bu sezon Tudor'un gelişi sonrası gözden düşmüş durumda. Galatasaray'ın Dieng için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

    İLERİ UÇTA GÖREV YAPIYOR
    Geçen sezon 46 karşılaşmada 9 gol ve 3 asistlik performansıyla ön plana çıkan Senegalli yıldız, ileri uçta her bölgede görev yapabiliyor.

        CENK ERGÜN DEVREDE
        Marsilya'nın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bamba Dieng'i kiralamaya sıcak baktığı ancak satın alma opsiyonu konusunda sıkıntı yaşanabileceği belirtiliyor.

        Yönetimin bu transferde futbol direktörü Cenk Ergün'ün Igor Tudor'la yakın ilişkisini de koz olarak kullanmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

        11 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
        Geçtiğimiz yıl sadece 400 bin Euro karşılığında Senegal kulübü Diambars'tan transfer edilen Bamba Dieng 11 kez milli takım formasını giydi.
        1.78 boyundaki genç yıldız patlayıcı sürati ve etkili şutları ile ön plana çıkıyor.

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