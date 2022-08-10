Emirhan İlkhan'ın gidişi sonrası liste güncellendi! Tüm gözler İtalya'da: 7 yıldızımız boy gösterecek



Türk olmalarına rağmen tercihlerini Alman Milli Takımı'ndan yana kullanan Kerem Demirbay, Emre Can ve Suat Serdar da Bundesliga'da boy gösterecek. Yine henüz A milli takım düzeyinde forma giyemeyen Kerim Çalhanoğlu, Mehmet Aydın ve Eren Dinkçi de Türk futbolseverlerin dikkatle izleyeceği isimler olacak.

Yeni sezonda La Liga'da sadece Getafe formasını giyen Enes Ünal ülkemizi temsil edecek. Premier Lig'de ise milli futbolcumuz bulunmuyor. Ancak Championship'te Hull City forması altında Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'i izleme şansımız olacak.