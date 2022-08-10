Emirhan İlkhan'ın gidişi sonrası liste güncellendi! Tüm gözler İtalya'da: 7 yıldızımız boy gösterecek

Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonlarından biri olan İtalya Serie A'da yeni sezon heyecanı bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak.
Bu sezon Türk futbolseverlerin Süper Lig'in ardından belki de en çok ilgi göstereceği lig Serie A olacak. Çünkü yeni sezonda tüm 7 yıldızımız bu önemli futbol arenasında boy gösterecek.
Inter'de Hakan Çalhanoğlu, Sassuolo'da Kaan Ayhan ve Mert Müldür, Verona'da Mert Çetin ve Atalanta'da Merih Demiral'ın yanı sıra Torino'nun yeni transferi Emirhan İlkhan ve Roma'nın yeni transferi Zeki Çelik de Serie A'da mücadele edecek.
Serie A, 5 büyük ligi içinde en çok milli futbolcumuzun boy göstereceği organizasyon olarak da ön plana çıkıyor. Serie A sonrasında bu alanda ikinci sırada ise Ligue 1 yer alıyor. Yeni sezonda Fransa'da 5 milli futbolcumuz ter dökecek. Marsilya'da Cengiz Ünder, Lille'de Yusuf Yazıcı, Lorient'te Umut Bozok, Rennes'de Doğan Alemdar ve Lyon'da Cenk Özkaçar forma giyiyor. Ayrıca genç futbolcumuz Bartuğ Elmaz da Marsilya kadrosunda yer alıyor.