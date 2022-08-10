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    • Spor
    • 10.08.2022 11:37
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    • 10.08.2022 11:38
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    Emirhan İlkhan'ın gidişi sonrası liste güncellendi! Tüm gözler İtalya'da: 7 yıldızımız boy gösterecek

    Son dakika spor haberleri! Türk futbolseverlerin Süper Lig’in ardından en çok ilgi göstereceği ligin Serie A olması bekleniyor. 7 Türk futbolcunun boy göstereceği futbol sahnesine son olarak Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan da katıldı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Liste güncellendi: Tüm gözler İtalya’da!

    Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonlarından biri olan İtalya Serie A'da yeni sezon heyecanı bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak.
    Bu sezon Türk futbolseverlerin Süper Lig'in ardından belki de en çok ilgi göstereceği lig Serie A olacak. Çünkü yeni sezonda tüm 7 yıldızımız bu önemli futbol arenasında boy gösterecek.


    Inter'de Hakan Çalhanoğlu, Sassuolo'da Kaan Ayhan ve Mert Müldür, Verona'da Mert Çetin ve Atalanta'da Merih Demiral'ın yanı sıra Torino'nun yeni transferi Emirhan İlkhan ve Roma'nın yeni transferi Zeki Çelik de Serie A'da mücadele edecek.


    Serie A, 5 büyük ligi içinde en çok milli futbolcumuzun boy göstereceği organizasyon olarak da ön plana çıkıyor. Serie A sonrasında bu alanda ikinci sırada ise Ligue 1 yer alıyor. Yeni sezonda Fransa'da 5 milli futbolcumuz ter dökecek. Marsilya'da Cengiz Ünder, Lille'de Yusuf Yazıcı, Lorient'te Umut Bozok, Rennes'de Doğan Alemdar ve Lyon'da Cenk Özkaçar forma giyiyor. Ayrıca genç futbolcumuz Bartuğ Elmaz da Marsilya kadrosunda yer alıyor.


        Bundesliga'da ise geçtiğimiz yıllara göre Türk futbolcu sayısında azalma dikkatleri çekiyor. Yeni sezonda 2 milli futbolcumuz Bundesliga'da görev yapacak. Bu isimler, Hoffenheim'ın yeni transferi Ozan Kabak ve Dortmund'un yeni transferi Salih Özcan olacak.


        Türk olmalarına rağmen tercihlerini Alman Milli Takımı'ndan yana kullanan Kerem Demirbay, Emre Can ve Suat Serdar da Bundesliga'da boy gösterecek. Yine henüz A milli takım düzeyinde forma giyemeyen Kerim Çalhanoğlu, Mehmet Aydın ve Eren Dinkçi de Türk futbolseverlerin dikkatle izleyeceği isimler olacak.

        Yeni sezonda La Liga'da sadece Getafe formasını giyen Enes Ünal ülkemizi temsil edecek. Premier Lig'de ise milli futbolcumuz bulunmuyor. Ancak Championship'te Hull City forması altında Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'i izleme şansımız olacak.

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        Haberler Spor Emirhan İlkhan'ın gidişi sonrası liste güncellendi! Tüm gözler İtalya'da: 7 yıldızımız boy gösterecek
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