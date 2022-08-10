Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.08.2022 13:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.08.2022 13:51
    ABONE OL

    4 büyükler zarar dinlemiyor! Para harcamaya devam...

    Süper Lig’de transfer sezonunun kapanmasına 1 aydan az bir süre kala özellikle 4 büyüklerde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor son 1 yılda çok yüksek oranda zarar etmesine rağmen para saçmaya devam ediyor.

    ONUR ÖZKAN
    Özel haber
    takvim.com.tr
    4 büyükler zarar dinlemiyor!

    Süper Lig'de transfer penceresinin kapanmasına 1 aydan az bir süre kala özellikle 4 büyüklerde büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

    Ancak önceki gün açıklanan mali tablolar, 4 büyüklerin son 1 yılda çok yüksek oranda zarar etmesine rağmen tam bir transfer çılgınlığı yaşadığını gözler önüne seriyor. Dün gece açıklanan rakamlara göre 4 büyüklerin 1 Haziran 2021-31 Mayıs 2022 arasındaki toplam zararı 1,7 milyar lirayı bulmuş durumda.

    BEŞİKTAŞ ZARAR LİSTESİNİN TEPESİNDE
    Söz konusu dönemde 716,8 milyon lira zarar açıklayan Beşiktaş en çok zarar eden kulüp olarak dikkatleri çekiyor.

    4 BÜYÜKLER 31 İSİM İLE ANLAŞTI
    1 yıllık süreçte Galatasaray 377,5 milyon lira, Fenerbahçe 335.2 milyon lira, Trabzonspor ise 295,4 milyon lira zarar açıkladı.

    Ancak ortaya çıkan bu kara tabloya rağmen 4 büyükler yaz transfer döneminde şu ana kadar tam 31 yeni ismi kadrosuna kattı.

        Fenerbahçe 11, Galatasaray ve Beşiktaş 8, Trabzonspor ise 4 transfer yapmış durumda. Transfer döneminin bitimine kadar yeni isimlerin sayısının daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

        1 yılda 1,7 milyar lira zarar açıklayan 4 büyükler yapılan bu 31 transferin bonservis ve kira bedeli olarak kasasından tam 74 milyon Euro (Yaklaşık 1,3 milyar lira) çıkarmış durumda.

        BONSERVİS HARCAMASINDA FENER ZİRVEDE
        Futbolcuların maaşları, bonusları, vergiler ve diğer masraflar da dahil edildiğinde ortaya çıkan rakam daha da büyüyor.
        26,3 milyon Euro bonservis harcaması yapan Fenerbahçe bu alanda zirvede yer alıyor

        Galatasaray 23,7 milyon Euro ile ikinci, Beşiktaş 16,1 milyon Euro ile üçüncü, Trabzonspor da 8,8 milyon Euro ile dördüncü sırada yer alıyor.

        Tam anlamıyla borç içinde yüzen kulüplerimizin transfere bu kadar önemli paralar harcamaya devam etmesi kamuoyunda büyük tartışmalar yaratıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Vukuatlı Orallar
        Haberler Spor 4 büyükler zarar dinlemiyor! Para harcamaya devam...
            SON DAKİKA