4 büyükler zarar dinlemiyor! Para harcamaya devam...

1 yılda 1,7 milyar lira zarar açıklayan 4 büyükler yapılan bu 31 transferin bonservis ve kira bedeli olarak kasasından tam 74 milyon Euro (Yaklaşık 1,3 milyar lira) çıkarmış durumda.

BONSERVİS HARCAMASINDA FENER ZİRVEDE

Futbolcuların maaşları, bonusları, vergiler ve diğer masraflar da dahil edildiğinde ortaya çıkan rakam daha da büyüyor.

26,3 milyon Euro bonservis harcaması yapan Fenerbahçe bu alanda zirvede yer alıyor

Galatasaray 23,7 milyon Euro ile ikinci, Beşiktaş 16,1 milyon Euro ile üçüncü, Trabzonspor da 8,8 milyon Euro ile dördüncü sırada yer alıyor.

Tam anlamıyla borç içinde yüzen kulüplerimizin transfere bu kadar önemli paralar harcamaya devam etmesi kamuoyunda büyük tartışmalar yaratıyor.