4 büyükler zarar dinlemiyor! Para harcamaya devam...

Süper Lig'de transfer penceresinin kapanmasına 1 aydan az bir süre kala özellikle 4 büyüklerde büyük bir hareketlilik yaşanıyor.
Ancak önceki gün açıklanan mali tablolar, 4 büyüklerin son 1 yılda çok yüksek oranda zarar etmesine rağmen tam bir transfer çılgınlığı yaşadığını gözler önüne seriyor. Dün gece açıklanan rakamlara göre 4 büyüklerin 1 Haziran 2021-31 Mayıs 2022 arasındaki toplam zararı 1,7 milyar lirayı bulmuş durumda.
BEŞİKTAŞ ZARAR LİSTESİNİN TEPESİNDE
Söz konusu dönemde 716,8 milyon lira zarar açıklayan Beşiktaş en çok zarar eden kulüp olarak dikkatleri çekiyor.
4 BÜYÜKLER 31 İSİM İLE ANLAŞTI
1 yıllık süreçte Galatasaray 377,5 milyon lira, Fenerbahçe 335.2 milyon lira, Trabzonspor ise 295,4 milyon lira zarar açıkladı.
Ancak ortaya çıkan bu kara tabloya rağmen 4 büyükler yaz transfer döneminde şu ana kadar tam 31 yeni ismi kadrosuna kattı.