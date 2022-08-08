Nelsson koptu gidiyor! Galatasaray ile resmi görüşmeler başlıyor

Sezona zorlu Antalyaspor deplasmanında aldığı galibiyetle başlayan Galatasaray'da çok hareketli saatler yaşıyor. Sarı-kırmızılılar, Marcao'nun ardından savunmanın bir diğer önemli ismi Victor Nelsson'u da kaybetmek üzere.
İKİNCİ GALATASARAYLI YOLDA
Kısa süre önce Marcao'yu kadrosuna katan İspanyol kulübü, Danimarkalı yıldız için de Galatasaray'la resmen masaya oturdu. Sevilla'nın sarı-kırmızılılara 18 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi.
SERBEST KALMA BEDELİNİ ÖDEMELERİ İSTENİYOR
Marcao'nun gidişi sonrası Nelsson'u da kaybetmek istemeyen yönetimin 18 milyon Euro'luk teklifin ardından fikir değiştirmeye başladığı gelen bilgiler arasında. Galatasaray'ın Sevilla'dan 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemesini istediği ve şu anda pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.