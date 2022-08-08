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    • 08.08.2022 15:19
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    • 08.08.2022 15:27
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    Nelsson koptu gidiyor! Galatasaray ile resmi görüşmeler başlıyor

    Galatasaray'ın yıldız stoperi Marcao'yu kadrosuna katan İspanya La Liga ekibi Sevilla, Brezilyalı oyuncunun partneri Victor Nelsson'u da kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Danimarkalı savunma oyuncusu için 18 milyon Euro bonservis bedeli teklif eden İspanyol ekibinin teklifi kafa karıştırdı. Peki Galatasaray Nelsson için ne kadar istiyor? Cevabı haberimizde...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Nelsson koptu gidiyor!

    Sezona zorlu Antalyaspor deplasmanında aldığı galibiyetle başlayan Galatasaray'da çok hareketli saatler yaşıyor. Sarı-kırmızılılar, Marcao'nun ardından savunmanın bir diğer önemli ismi Victor Nelsson'u da kaybetmek üzere.

    İKİNCİ GALATASARAYLI YOLDA

    Kısa süre önce Marcao'yu kadrosuna katan İspanyol kulübü, Danimarkalı yıldız için de Galatasaray'la resmen masaya oturdu. Sevilla'nın sarı-kırmızılılara 18 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi.

    SERBEST KALMA BEDELİNİ ÖDEMELERİ İSTENİYOR

    Marcao'nun gidişi sonrası Nelsson'u da kaybetmek istemeyen yönetimin 18 milyon Euro'luk teklifin ardından fikir değiştirmeye başladığı gelen bilgiler arasında. Galatasaray'ın Sevilla'dan 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemesini istediği ve şu anda pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.


        Kulübe yakın kaynaklara göre Victor Nelsson'un menajeri Sevilla ile her konuda anlaşmaya vardı. Bu durumun yönetimin pazarlıklarda elini zayıflattığı ve tarafların bonuslarla beraber 20 milyon Euro'ya el sıkışacağı ifade edildi.

        YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLDİ

        Nelsson'un menajeri de Galatasaray yönetimiyle görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a gelmiş durumda. Sarı-kırmızılıların 24 yaşındaki stoperin maaşına zam yaparak yeni sözleşme yapma teklifinde bulunduğu da gelen bilgiler arasında.

        NELSSON SICAK BAKIYOR

        Ancak Nelsson'un kariyerine Sevilla'da devam etmek istediği için bu teklife soğuk baktığı öğrenildi. Galatasaray ile İspanyol kulübü arasındaki görüşmelerin 1-2 gün içinde olumlu sonuçlanması bekleniyor.


            Sarı-kırmızılılar, Victor Nelsson'u satması durumunda savunmaya iki takviye birden yapacak. Yönetimin bu durumda Kaan Ayhan'ı mutlaka kadrosuna katacağı, bir de yabancı stoperle savunmasını güçlendireceği belirlendi.

            2021/22 sezonunun başında Danimarka ekibi Kopenhag'tan transfer edilen Nelsson'un sarı kırmızılılar ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezonda parçalı forma ile 45 karşılaşmaya çıkarken, 1 gol ile oynadı. Nelsson, Danimarka Milli Takımı ile de 7 karşılaşmada boy gösterdi.

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