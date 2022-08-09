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    • Spor
    • 09.08.2022 17:00
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    • 09.08.2022 17:25
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    Galatasaray'a 20'lik stoper! Nelsson'un yeri dolacak

    Marcao'yu Sevilla'ya gönderen, Victor Nelsson'u da takımdan göndermeye hazırlanan Galatasaray'da, stoper mevkisine acil takviye için çalışmalar başlatıldı. Kaliteli bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılarda gündeme Zürih forması giyen Becir Omeragic geldi. Oyuncunun menajerine takvim.com.tr'den Okan Beltek ulaştı. İşte transferin detayları ve oyuncunun kariyeri...

    Okan Beltek
    Yasin Mutlusan
    takvim.com.tr
    Cimbom’a 20’lik stoper!

    Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, sarı kırmızılıların antrenmanı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Timur, transfer süreciyle alakalı birçok konuda soruları cevapladı.

    Alexis Sanchez'in transferinin gerçekleşmesinin zor olduğunu belirten Timur, stoper oyuncusu Victor Nelsson'un transfer olmak istediğini de belirtti.

    GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ
    Yaz transfer döneminde stoper mevkisi için sadece Abdülkerim Bardakçı'yı transfer eden sarı kırmızılılarda stoper operasyonuna gözler çevrildi.

    Cimbom'un gündemine çokça isim gelirken, Jannik Vestergaard ve Becir Omeragic'in isimleri bir adım öne çıktı.

        takvim.com.tr ULAŞTI
        Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Becir Omeragic'in menajerine takvim.com.tr ulaştı.

        SER VERDİ SIR VERMEDİ
        Konuyla ilgili olarak takvim.com.tr'den Okan Beltek'e konuşan Becir Omeragic'in menajeri, "Omeragic transferiyle ilgili şu an için bir şey söyleyemem" ifadesini kullandı.

        BECIR OMERAGIC KİMDİR?
        Becir Omeragic, 20 Ocak 2002 yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde dünyaya geldi. Bosna Hersek asıllı genç oyuncu, futbola İsviçre ekiplerinden Servette altyapısında başladı. Stoper mevkisinde oynayan 1,87'lik futbolcu, 2018/19 sezonunun başında ülkesinin köklü kulüplerinden Zürich'e transfer oldu.

            TAKIMI HÜCUMA ÇIKARIYOR

            Kariyerinin henüz çok başında olan futbolcu, stoper mevkisinin yanında sağ bek ve ön libero olarak da katkı sağlayabiliyor. 20 yaşındaki futbolcu, özellikle top takibi ve durdurucu hamleleri ile sahada dikkatleri üzerine topluyor. Omeragic, maç içerisinde zaman zaman rakipten aldığı toplarla takımı hızlı bir şekilde hücuma da çıkarabiliyor.

            Sağ ayağını kullanan futbolcu, geçtiğimiz sezon kulübü Zürih ile İsviçre Super League'de 26 karşılaşmaya çıkarken 1 asist yapma başarısı göstermişti. Yeni başlayan sezonda da iki karşılaşmada forma giyen Omeragic, toplamda 163 dakika sahada kaldı. İsviçre Milli Takımı ile 4 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, alt yaş kategorilerinde de İsviçre formasını terletti.

            Zürih ile geçtiğimiz sezonda şampiyonluk yaşayan genç futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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