Galatasaray'a 20'lik stoper! Nelsson'un yeri dolacak

TAKIMI HÜCUMA ÇIKARIYOR

Kariyerinin henüz çok başında olan futbolcu, stoper mevkisinin yanında sağ bek ve ön libero olarak da katkı sağlayabiliyor. 20 yaşındaki futbolcu, özellikle top takibi ve durdurucu hamleleri ile sahada dikkatleri üzerine topluyor. Omeragic, maç içerisinde zaman zaman rakipten aldığı toplarla takımı hızlı bir şekilde hücuma da çıkarabiliyor.