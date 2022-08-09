Galatasaray'a 20'lik stoper! Nelsson'un yeri dolacak

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, sarı kırmızılıların antrenmanı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Timur, transfer süreciyle alakalı birçok konuda soruları cevapladı.
Alexis Sanchez'in transferinin gerçekleşmesinin zor olduğunu belirten Timur, stoper oyuncusu Victor Nelsson'un transfer olmak istediğini de belirtti.
GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ
Yaz transfer döneminde stoper mevkisi için sadece Abdülkerim Bardakçı'yı transfer eden sarı kırmızılılarda stoper operasyonuna gözler çevrildi.
Cimbom'un gündemine çokça isim gelirken, Jannik Vestergaard ve Becir Omeragic'in isimleri bir adım öne çıktı.