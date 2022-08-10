Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı oyuncu kuralıyla ilgili yaptığı bilgilendirmede, "21 yabancı uygulaması söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezonki gibi aynı anda sahada en fazla 8 yabancı, bununla birlikte yedek kulübesinde de en fazla 6 yabancı uyruklu futbolcu bulunabilecektir" ifadelerini kullandı.

SAHADA 8 YABANCI KURALI

Federasyondan yapılan açıklama şöyle:

8 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan 'Süper Lig Futbolcu Uygunluğu' statüsünde yer alan yabancı uyruklu futbolcu sınırlandırmalarına ilişkin bazı medya organlarında çıkan haberler ve değerlendirmelerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulmuştur.