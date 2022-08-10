Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı oyuncu kuralıyla ilgili yaptığı bilgilendirmede, "21 yabancı uygulaması söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezonki gibi aynı anda sahada en fazla 8 yabancı, bununla birlikte yedek kulübesinde de en fazla 6 yabancı uyruklu futbolcu bulunabilecektir" ifadelerini kullandı.
SAHADA 8 YABANCI KURALI
Federasyondan yapılan açıklama şöyle:
8 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan 'Süper Lig Futbolcu Uygunluğu' statüsünde yer alan yabancı uyruklu futbolcu sınırlandırmalarına ilişkin bazı medya organlarında çıkan haberler ve değerlendirmelerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulmuştur.
2022-2023 sezonu öncesinde 'Süper Lig Futbolcu Uygunluğu' kuralı hakkındaki çalışmalar ve Kulüpler Birliği ile yapılan istişareler sonucunda, 2022-2023 sezonu için 7 yabancı uyruklu futbolcunun sahada aynı anda yer alması kuralı, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezon da 8 yabancı uyruklu futbolcunun aynı anda sahada olmasına izin verilecek şekilde değiştirilmiştir.
Yönetim Kurulumuzun bu kararı, Kulüpler ve kamuoyu tarafından takdirle karşılanmıştır.
REZERV LİG İÇİN ARTI 3
Yine Rezerv Lig uygulamasının başlayacağının da duyurulması ile kulüplerimizin talebini değerlendiren Yönetim Kurulumuz, gerek Rezerv Lig ihtiyaçları gerekse kulüplerimize daha uygun ücretlerle genç oyuncu alıp yetiştirerek ileride bunlardan gelir elde etme şansı tanımak için, U14 dâhil milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 21 yaş ve altı 3 yabancı uyruklu futbolcu transferine imkân tanımıştır.