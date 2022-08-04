Fenerbahçe Altay Bayındır'ın arkasına iki kaleci birden aldı! Salvatore Sirigu ile İrfan Can Eğribayat artık kanarya

Fenerbahçe kaleci transferine yoğunlaştı. Berke Özer'in takımdan ayrılması ve Altay Bayındır'ın sakatlanması sonrası kaleci arayışlarına hız veren Fenerbahçe, iki kaleciyle anlaşma sağladı... Son olarak İtalyan Ligi ekibi Genoa forması giyen 35 yaşındaki İtalyan kaleci Salvatore Sirugu, Fenerbahçe'nin sunduğu şartları kabul etti. Kanarya, oyuncuyu beklemeye aldı. Verilecek karara göre Sirigu, resmi imza için İstanbul'a davet edilecek. Transferin en geç yarına kadar resmileşmesi bekleniyor. Bir alt lig olan Serie B'ye düşen Genoa ile sözleşme yenilememe kararı alan tecrübeli file bekçisi, bonservisini elinde bulunduruyor. Kariyerinde 519 maça çıkan Salvotore Sirigu, kalesinde 656 gol gördü. Tecrübeli eldiven, İtalya Milli Takımı'nın formasını da 28 kez giydi.
İSTANBUL'A GELDİ
Tecrübeli kalecinin adı bu transfer döneminde Napoli, Lazio ve Serie B ekibi Reggina ile de anılıyordu. 28 kez İtalya Milli Takımı formasını terleten Salvatore Sirigu, İtalya'nın EURO 2020'yi kazanan kadrosunda da kendisine yer bulmuştu. Sarı-Lacivertliler, transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a gelen Göztepe forması giyen 24 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladı . Genç kalecinin lisansını çıkaran Fenerbahçe, oyuncunun ismini TFF'ye bildirdi. Genç filebekçisi, geçtiğimiz sezon Göztepe forması ile 32 maçta süre alıp kalesinde 50 gol görmüştü.