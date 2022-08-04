Fenerbahçe Altay Bayındır'ın arkasına iki kaleci birden aldı! Salvatore Sirigu ile İrfan Can Eğribayat artık kanarya

Fenerbahçe kaleci transferine yoğunlaştı. Berke Özer'in takımdan ayrılması ve Altay Bayındır'ın sakatlanması sonrası kaleci arayışlarına hız veren Fenerbahçe, iki kaleciyle anlaşma sağladı... Son olarak İtalyan Ligi ekibi Genoa forması giyen 35 yaşındaki İtalyan kaleci Salvatore Sirugu, Fenerbahçe'nin sunduğu şartları kabul etti. Kanarya, oyuncuyu beklemeye aldı. Verilecek karara göre Sirigu, resmi imza için İstanbul'a davet edilecek. Transferin en geç yarına kadar resmileşmesi bekleniyor. Bir alt lig olan Serie B'ye düşen Genoa ile sözleşme yenilememe kararı alan tecrübeli file bekçisi, bonservisini elinde bulunduruyor. Kariyerinde 519 maça çıkan Salvotore Sirigu, kalesinde 656 gol gördü. Tecrübeli eldiven, İtalya Milli Takımı'nın formasını da 28 kez giydi.