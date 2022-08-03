Arjantin basınından flaş iddia! Fenerbahçe Enzo Copetti'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe forvet transferi konusunda yoğun mesai harcarken, Güney Amerika'dan flaş bir iddia geldi. Arjantin basınına göre Sarı-Lacivertliler, Enzo Copetti'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
2024 YILINA KADAR SÖLEŞMESİ BULUNUYOR
26 yaşındaki futbolcu Racing Club formasını giyiyor. Kulübüyle 2024 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli yıldız 2022 yılında çıktığı 32 maçta 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 3.2 milyon Euro olan Enzo Copetti bu yılın başında Rafaela kulübünden sadece 620 bin Euro karşılığında Racing Club'a transfer oldu.
JORGE JESUS ONAY VERDİ
İsmi son dönemde yavaş yavaş duyulmaya başlayan Tangocu'yla 5 büyük ligden bazı kulüplerin de yakından ilgilendiği belirtiliyor. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe scout ekibi yaklaşık 2 yıldır takip ettiği Copetti'yi teknik direktör Jorge Jesus'a önerdi. Portekizli hocanın, Arjantinli forvetin maçlarını izledikten sonra transfere onay verdiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin Racing Club ile pazarlıklarının devam etitği de ifade ediliyor.