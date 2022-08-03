Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.08.2022 21:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.08.2022 21:45
    ABONE OL

    Arjantin basınından flaş iddia! Fenerbahçe Enzo Copetti'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor

    Takvim.com.tr özel haber... Forvet transferinde yoğun mesai harcayan Fenerbahçe için Arjantin basınından flaş iddia geldi. Racing Club forması giyen 26 yaşındaki golcü Enzo Copetti’yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

    ONUR ÖZKAN
    Fener’e tangocu golcü

    Fenerbahçe forvet transferi konusunda yoğun mesai harcarken, Güney Amerika'dan flaş bir iddia geldi. Arjantin basınına göre Sarı-Lacivertliler, Enzo Copetti'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



    2024 YILINA KADAR SÖLEŞMESİ BULUNUYOR
    26 yaşındaki futbolcu Racing Club formasını giyiyor. Kulübüyle 2024 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli yıldız 2022 yılında çıktığı 32 maçta 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 3.2 milyon Euro olan Enzo Copetti bu yılın başında Rafaela kulübünden sadece 620 bin Euro karşılığında Racing Club'a transfer oldu.



    JORGE JESUS ONAY VERDİ
    İsmi son dönemde yavaş yavaş duyulmaya başlayan Tangocu'yla 5 büyük ligden bazı kulüplerin de yakından ilgilendiği belirtiliyor. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe scout ekibi yaklaşık 2 yıldır takip ettiği Copetti'yi teknik direktör Jorge Jesus'a önerdi. Portekizli hocanın, Arjantinli forvetin maçlarını izledikten sonra transfere onay verdiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin Racing Club ile pazarlıklarının devam etitği de ifade ediliyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İsveç’te terör yandaşları yine gösteri düzenledi!
    Haberler Spor Arjantin basınından flaş iddia! Fenerbahçe Enzo Copetti'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor
        SON DAKİKA