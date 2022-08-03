Arjantin basınından flaş iddia! Fenerbahçe Enzo Copetti'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor





2024 YILINA KADAR SÖLEŞMESİ BULUNUYOR

26 yaşındaki futbolcu Racing Club formasını giyiyor. Kulübüyle 2024 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli yıldız 2022 yılında çıktığı 32 maçta 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 3.2 milyon Euro olan Enzo Copetti bu yılın başında Rafaela kulübünden sadece 620 bin Euro karşılığında Racing Club'a transfer oldu.