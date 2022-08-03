Salvatore Sirigu istatistiklerde Altay Bayındır'ın önünde!

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleci arayışları hız kazandı. Sarı-lacivertliler, İtalyanlar'ın tecrübeli kalecisi Salvatore Sirigu ve İrfan Eğribayat için harekete geçti.

Bugün kaleci transferinde önemli bir gelişme yaşandı… Salvatore Sirugu, Fenerbahçe'nin şartlarını kabul etti. Fenerbahçe oyuncuyu beklemeye aldı. Verilecek karara göre tecrübeli kaleci, İstanbul'a davet edilecek.