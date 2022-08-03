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    • Spor
    • 03.08.2022 13:49
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    • 03.08.2022 14:07
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    Salvatore Sirigu istatistiklerde Altay Bayındır'ın önünde!

    Kaleci transferi yapacak olan Fenerbahçe'de Salvatore Sirigu heyecanı yaşanıyor. Sarı lacivertliler, sakatlığa kurban giden Altay Bayındır'ın yerini bir an önce doldurmak isterken, İtalyan file bekçisi Sirigu gündemdeki ilk isim. Deneyimli kaleci, geçen sezonki istatistikler baz alındığında Altay Bayındır'ın önünde bulunuyor. İşte detaylar...

    Özel Haber | Sirigu Altay’ın önünde!

    Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleci arayışları hız kazandı. Sarı-lacivertliler, İtalyanlar'ın tecrübeli kalecisi Salvatore Sirigu ve İrfan Eğribayat için harekete geçti.

    Bugün kaleci transferinde önemli bir gelişme yaşandı… Salvatore Sirugu, Fenerbahçe'nin şartlarını kabul etti. Fenerbahçe oyuncuyu beklemeye aldı. Verilecek karara göre tecrübeli kaleci, İstanbul'a davet edilecek.

    Fenerbahçe'de başarılı bir performans sergileyen Altay Bayındır ve Salvatore Sirigu karşılaştırıldığında ortaya ilginç sonuçlar çıktı. Geçen sezonki performanslar baz alındığında Altay 23, Sirigu ise 36 lig maçında boy gösterdi.

    MAÇ BAŞINA 1.6 GOL YEDİ

    Son olarak Genoa'da forma giyen 35 yaşındaki eldiven, geçen sezon Serie A'da maç başına 1.6 gol yedi. Gol yemediği maç sayısı ise 10'du… Maç başına kurtarışı ortalama 3.3'tü…

        Ceza sahası içinden 72 kurtarış yapan Sirigu, ceza sahası dışından ise 51 kurtarışa imza attı. Başarılı uzun pasta ise yüzde 44'lük oran yakaladı.

        SIRIGU MAÇ BAŞINA DAHA ÇOK KURTARIŞ YAPTI

        Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay ise geçen sezon maç başına 0.8 gol yedi. Gol yemediği maç sayısı 10… Maç başı kurtarış oranı ise 2.8 idi. Ceza sahası içinden 34 kurtarış yapan Altay, ceza sahası dışından ise 31 kurtarışa imza attı. Başarılı uzun pas oranı ise yüzde 36'da kaldı.

        İstatistiklerde görüldüğü gibi tecrübeli kaleci Sirigu, birçok değerlendirmede Altay Bayındır'ın önünde gözüküyor.

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