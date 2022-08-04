Beşiktaş'tan Nadiem Amiri atağı!

Beşiktaş, Alman ekibi Bayer Leverkusen forması giyen Afganistan asıllı Alman yıldız Nadiem Amiri'nin peşinde. Siyah-Beyazlılar kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek 25 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüşmelere başladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in orta sahaya kesinlikle bir oyuncu daha istediği ve bu yüzden yönetemin çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi.
5 KEZ ALMAN MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYDİ
2019 yılında Hoffenheim'dan Bayer Leverkusen'e 9 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan Amiri, 5 kez Alman Milli Takım formasını giydi.