Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.08.2022 22:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.08.2022 22:51
    ABONE OL

    Fenerbahçe Göztepe'nin 24 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

    Fenerbahçe bir transferi daha duyurdu. Altay Bayındır'a alternatif isim için çalışmalarını sürdüren Sarı Kanarya, Göztepe'nin 24 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

    İrfan Can Eğribayat Fernerbahçe’de

    Fenerbahçe transferde yeniden hız kazandı. Sol bek mevkisini Kuzey Makedonyalı Alioski ile güçlendiren sarı-lacivertliler kaleci rotasyonuna yerli bir ismi dahil etti.



    Altay Bayındır'a alternatif bir isim için çalışmalarını yürüten Kanarya, Göztepe'nin 24 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. İrfan Can Eğribayat'ın lisansını çıkaran Fenerbahçe, oyuncunun ismini Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.



    İRFAN CAN EĞRİBAYAT: BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM
    Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Eğribayat imza sonrası yaptığı açıklamada, "Transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Zaten en başından beri çok istekliydim bu transfer için. Fenerbahçe çok ayrı bir camia. Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Kolay olmadı ama sonunda buradayım. Bu formayı giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarlarımızın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.
        Fransız Bakan’dan skandal sözler
        Haberler Güncel Fenerbahçe Göztepe'nin 24 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
            SON DAKİKA