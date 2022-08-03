Fenerbahçe Göztepe'nin 24 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ı kiralık olarak kadrosuna kattı





İRFAN CAN EĞRİBAYAT: BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM

Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Eğribayat imza sonrası yaptığı açıklamada, "Transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Zaten en başından beri çok istekliydim bu transfer için. Fenerbahçe çok ayrı bir camia. Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Kolay olmadı ama sonunda buradayım. Bu formayı giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarlarımızın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.