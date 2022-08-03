Chedjou Tudor dönemindeki Galatasaray'ı anlattı! Sneijder detayı

İtalya'nın Hellas Verona takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve geçen sezon Fransa Ligue 1'i ikinci sırada bitiren Marsilya'nın başına geçen Igor Tudor'un başı oyuncuları ile dertte...
Ülkemizde Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran Tudor'un eski öğrencisi Aurélien Chedjou, Fransız basınına bomba gibi iddialarda bulundu.
TOPSUZ KOŞU BASKISI
Galatasaray'da beraber çalıştığı Tudor'un antrenman metodları hakkında konuşan Chedjou, "Tudor'un takıma yaptığı ilk konuşmasından sonra olacakları anlamıştık. Karabük'ten ilk geldiğinde bazı maçlarımızı izleyerek takım olarak yeterince koşmadığımızı ve bunu yapmamız gerektiğini hissettirdi. Topsuzken koşu yapmayan futbolcuların takımdan gönderileceğini hemen fark ettirdi." ifadelerini kullandı.
CHEDJOU ŞAŞIRMADI
Sarı kırmızılı kulüpteki günlerinden detaylar veren Chedjou, "Bu kadar kısa süreden sonra zaten sürtüşme olmasına şaşırmadım. Nasıl bir iş istediğini hemen ortaya koydu. Böyle teknik direktörlerin karakterli futbolcuları olduğunda işler yolunda gitmez. Sneijder gibi yıldız isimler topsuz koşu yapmak istemiyordu, topla antrenman yapmak istiyorlardı. Ancak herhangi bir değişikliğe gitmedi." dedi.