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    • Spor
    • 03.08.2022 17:21
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    • 03.08.2022 17:23
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    Chedjou Tudor dönemindeki Galatasaray'ı anlattı! Sneijder detayı

    Ülkemizde Galatasaray, Başakşehir, Bursaspor ve Adana Demirspor formaları giyen Aurélien Chedjou, Marsilya'da zor günler geçiren Igor Tudor hakkında olay açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılılarda Tudor ile çalışan Chedjou, tekbik adamın Cimbom'daki günlerini anlattı. İşte o açıklamalar...

    takvim.com.tr
    Chedjou’dan olay Tudor sözleri!

    İtalya'nın Hellas Verona takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve geçen sezon Fransa Ligue 1'i ikinci sırada bitiren Marsilya'nın başına geçen Igor Tudor'un başı oyuncuları ile dertte...

    Ülkemizde Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran Tudor'un eski öğrencisi Aurélien Chedjou, Fransız basınına bomba gibi iddialarda bulundu.

    TOPSUZ KOŞU BASKISI

    Galatasaray'da beraber çalıştığı Tudor'un antrenman metodları hakkında konuşan Chedjou, "Tudor'un takıma yaptığı ilk konuşmasından sonra olacakları anlamıştık. Karabük'ten ilk geldiğinde bazı maçlarımızı izleyerek takım olarak yeterince koşmadığımızı ve bunu yapmamız gerektiğini hissettirdi. Topsuzken koşu yapmayan futbolcuların takımdan gönderileceğini hemen fark ettirdi." ifadelerini kullandı.

    CHEDJOU ŞAŞIRMADI

    Sarı kırmızılı kulüpteki günlerinden detaylar veren Chedjou, "Bu kadar kısa süreden sonra zaten sürtüşme olmasına şaşırmadım. Nasıl bir iş istediğini hemen ortaya koydu. Böyle teknik direktörlerin karakterli futbolcuları olduğunda işler yolunda gitmez. Sneijder gibi yıldız isimler topsuz koşu yapmak istemiyordu, topla antrenman yapmak istiyorlardı. Ancak herhangi bir değişikliğe gitmedi." dedi.

        "MARSİLYA'DA OLANLARA ŞAŞIRMADIM"

        Tudor'un oyun metodunu da anlatan Chedjou, "Bütün antrenmanlarda, maçlardan önceki günlerde bile topsuz koştuk. 3-5-2 metodunda ısrar etti. Antrenmanlarda taktiği çok fazla çalışmadığımız için başarılı olamadık. Bugün Marsilya'da olanlara şaşırmadım. Galatasaray tecrübesinin ona bir şeyler katacağını düşündüm ancak durum hala böyle." diye konuştu.

        Chedjou, "Galatasaray'da taktik fikrini asla değiştirmedi. Marsilya, geçen sezon ligi ikinci sırada bitirmiş bir kulüp. Büyük kulüplerde yeni fikirlere açık olmak gerekiyor. Galatasaray'da bunu yapamadığı için kısa süre içinde kovuldu. Harika bir karakteri var. Oldukça inatçı, güçlü yönlerinden emin. Soyunma odasındaki sorunlarını çözerse çok daha iyi bir teknik direktör olur." diyerek sözlerini noktaladı.

        2013/14 sezonunun başında Galatasaray'a transfer olan Aurélien Chedjou, ülkemizde Başakşehir, Bursaspor ve Adana Demirspor gibi kulüplerde de forma giymişti. Chedjou, mayıs ayında futbolu bırakmıştı.

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