Chedjou Tudor dönemindeki Galatasaray'ı anlattı! Sneijder detayı

CHEDJOU ŞAŞIRMADI

Sarı kırmızılı kulüpteki günlerinden detaylar veren Chedjou, "Bu kadar kısa süreden sonra zaten sürtüşme olmasına şaşırmadım. Nasıl bir iş istediğini hemen ortaya koydu. Böyle teknik direktörlerin karakterli futbolcuları olduğunda işler yolunda gitmez. Sneijder gibi yıldız isimler topsuz koşu yapmak istemiyordu, topla antrenman yapmak istiyorlardı. Ancak herhangi bir değişikliğe gitmedi." dedi.