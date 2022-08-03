Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma'dan istifa açıklaması!

"Ben Süleyman Hurma olarak hayatımı adadığım işimle Türk futbolunda yer aldım, büyük başarılar elde ettim. Türk futboluna çok oyuncular kazandırdım. Ancak bunları yaparken görev aldığım kulüplerde imkanlarım vardı. Şimdi ise kendi kulübüme bu imkanları sağlayamamamın vermiş olduğu derin üzüntüyü yaşıyorum."

"Bu nedenle makul bir süre daha çaba göstererek sonuç almaya çalışacağım. Ancak bir sonuca ulaşamazsam benim yapamadıklarımı yapabilecek bir kuruma veya kişiye başkanlık makamımı devretmek zorunda kalacağım."