Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma'dan istifa açıklaması!

Teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü futbol insanı Andrea Pirlo'yu getiren ve Süper Lig'e yükseldiği dönemden beridir gösterdiği performansla futbolseverlerin dikkatini üzerine toplayan VavaCars Fatih Karagümrük'ten flaş bir açıklama geldi.
Kırmızı siyahlı kulübün başkanı Süleyman Hurma, uzun süredir çözüme kavuşamayan stadyum ve antrenman alanı sorunlarını çözmek için çaba gösterdiğini, netice alamadığını ve bu durumun devam etmesi halinde görevinden istifa edeceğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamanın satır başları şu şekilde:
"Tüm zamanların en büyük efsanelerinden Andrea Pirlo'yu ve nice yıldız oyuncuyu Türk futboluna mütevazı şekilde sunduk. Sadece Andrea Pirlo'nun bile sezon başında takımımızın başına geçmesiyle 103 ülkede binden fazla sayıda haber olduk."