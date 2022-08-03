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    • Spor
    • 03.08.2022 16:27
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    • 03.08.2022 16:34
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    Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma'dan istifa açıklaması!

    Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün başkanlık görevini yürüten Süleyman Hurma, kulübün sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Stadyum ve tesis konusunda yaşanan sıkıntılarının çözülmemesi sebebiyle ortaya çıkan memnuniyetsizliğin üzerinde durulan açıklamada, Hurma ayrılık sinyali verdi. İşte detaylar...

    Süleyman Hurma’dan istifa açıklaması!

    Teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü futbol insanı Andrea Pirlo'yu getiren ve Süper Lig'e yükseldiği dönemden beridir gösterdiği performansla futbolseverlerin dikkatini üzerine toplayan VavaCars Fatih Karagümrük'ten flaş bir açıklama geldi.

    Kırmızı siyahlı kulübün başkanı Süleyman Hurma, uzun süredir çözüme kavuşamayan stadyum ve antrenman alanı sorunlarını çözmek için çaba gösterdiğini, netice alamadığını ve bu durumun devam etmesi halinde görevinden istifa edeceğini duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamanın satır başları şu şekilde:

    "Tüm zamanların en büyük efsanelerinden Andrea Pirlo'yu ve nice yıldız oyuncuyu Türk futboluna mütevazı şekilde sunduk. Sadece Andrea Pirlo'nun bile sezon başında takımımızın başına geçmesiyle 103 ülkede binden fazla sayıda haber olduk."

        "Uzun süredir bütün makamlara başvurarak tüm kulüplere tahsis edilen ve futbolun en temel ihtiyacı olan tesis, stat ve diğer sosyal alanların Fatih Karagümrük'e de sağlanmamasını istedik. Her gün yeri belli olmayan bir antrenman programı ile karşılaşmak kulübümüz adına üzücü ve onur kırıcı durumdan başka bir şey değildir."

        "Ben Süleyman Hurma olarak hayatımı adadığım işimle Türk futbolunda yer aldım, büyük başarılar elde ettim. Türk futboluna çok oyuncular kazandırdım. Ancak bunları yaparken görev aldığım kulüplerde imkanlarım vardı. Şimdi ise kendi kulübüme bu imkanları sağlayamamamın vermiş olduğu derin üzüntüyü yaşıyorum."

        "Bu nedenle makul bir süre daha çaba göstererek sonuç almaya çalışacağım. Ancak bir sonuca ulaşamazsam benim yapamadıklarımı yapabilecek bir kuruma veya kişiye başkanlık makamımı devretmek zorunda kalacağım."

        SÜLEYMAN HURMA KİMDİR?
        Türk sporunda uzun süredir yer alan Süleyman Hurma, çeşitli kulüplerde menajerlik ve sportif direktörlük görevlerini yürütmüş futbol insanıdır. Trabzonspor, Samsunspor ve Kayserispor takımlarında menajerlik görevi yürütmüştür.
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            Haberler Spor Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma'dan istifa açıklaması!
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