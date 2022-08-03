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    • Spor
    • 03.08.2022 10:20
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    • 03.08.2022 11:00
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    Galatasaray Mertens'e teklifini sundu! Trabzonspor da istiyordu

    Yaptığı takviyelerle birlikte rakipler için tehlikeli bir hücum hattı oluşturan Galatasaray'da flaş bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılılar, Napoli ile yollarını ayıran Dries Mertens'e sözleşme imzalatmak için girişimlerine başladı. Oyuncu ile Trabzonspor'un da ilgilendiği belirtiliyor. İşte dev transferin detayları...

    Galatasaray’ın Mertens hayali!

    Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, hücum hattına bir takviye daha yaparak durdurulamaz bir ileri uç hattı oluşturmak istiyor. Bu kapsamda Benfica'dan Haris Seferovic ile imzalayan ve Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Emre Akbaba gibi isimlere sahip olan Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

    Sarı kırmızılılar, Trabzonspor'un da ilgilendiği Belçikalı yıldız Dries Mertens ile anlaşma zemini arıyor.

    GİRİŞİMLER BAŞLADI

    Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray yönetimi transfer için teknik direktör Okan Buruk ile görüştü ve onayı aldı. Serbest statüde bulunan oyuncu için gerekli girişimler başladı.

    TEKLİF BELLİ OLDU

    Forvet, forvet arkası, sağ ve sol açık mevkilerinde görev alabilen yıldız futbolcu için 4 milyon Euro'luk bir teklif ile masaya oturacak olan Aslan, transferi hemen bitirip oyuncuyu takıma adapte etmek istiyor.

        Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk da oyuncunun farklı mevkilerde görev alabiliyor olması sebebi ile transferi çok istiyor. Buruk, uzun sürecek lig maratonunda oyuncunun tecrübesinden de yararlanmak istiyor.

        İTALYA VE ABD'DEN İLGİ

        35 yaşındaki futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme önerilirken, Türkiye dışında İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri kulüpleri de oyuncuyu kadroya katmak için girişimlerde bulunuyor.

        2013 yılında Hollanda kulübü PSV Eindhoven'dan Napoli'ye transfer olan Mertens, yıllar içerisinde gösterdiği performans ile İtalyan kulübünde efsane haline geldi.
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            Haberler Spor Galatasaray Mertens'e teklifini sundu! Trabzonspor da istiyordu
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