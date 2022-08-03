Galatasaray Mertens'e teklifini sundu! Trabzonspor da istiyordu

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, hücum hattına bir takviye daha yaparak durdurulamaz bir ileri uç hattı oluşturmak istiyor. Bu kapsamda Benfica'dan Haris Seferovic ile imzalayan ve Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Emre Akbaba gibi isimlere sahip olan Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.