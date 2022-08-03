Galatasaray Mertens'e teklifini sundu! Trabzonspor da istiyordu

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, hücum hattına bir takviye daha yaparak durdurulamaz bir ileri uç hattı oluşturmak istiyor. Bu kapsamda Benfica'dan Haris Seferovic ile imzalayan ve Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Emre Akbaba gibi isimlere sahip olan Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Sarı kırmızılılar, Trabzonspor'un da ilgilendiği Belçikalı yıldız Dries Mertens ile anlaşma zemini arıyor.
GİRİŞİMLER BAŞLADI
Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray yönetimi transfer için teknik direktör Okan Buruk ile görüştü ve onayı aldı. Serbest statüde bulunan oyuncu için gerekli girişimler başladı.
TEKLİF BELLİ OLDU
Forvet, forvet arkası, sağ ve sol açık mevkilerinde görev alabilen yıldız futbolcu için 4 milyon Euro'luk bir teklif ile masaya oturacak olan Aslan, transferi hemen bitirip oyuncuyu takıma adapte etmek istiyor.