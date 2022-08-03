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    • Spor
    • 03.08.2022 18:26
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    • 03.08.2022 18:26
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    Özel Haber I Beşiktaşlı Salih Uçan'a İtalya'dan talip var! Velona kanca attı

    Son dakika Beşiktaş haberleri... Geçen sezon Medipol Başakşehir’de kiralık olarak forma giyen Beşiktaş’ın orta sahadaki yıldızlarından olan Salih Uçan’ı İtalyan ekibi yakından takip ediyor. Siyah-Beyazlılar’da bu sezon Valerien Ismael tarafından şans verilen tecrübeli oyuncu için önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Uçan’a İtalya’dan kanca!

    İtalya Ligi ekiplerinden Hellas Verona'nın Salih Uçun'ı transfer etmek için Beşiktaş Yönetimi ile temas kurduğu belirtildi. İtalyan medyasından Calciomercato'nun haberine göre Verona, eski Roma ve Empoli oyuncusu için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır.

    İtalyan medyasındaki haberlerde Beşiktaş'ın bonservis beklentisinin 2.5 milyon Euro olduğu iddia edildi. 28 yaşındaki futbolcu 2021 yılında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a bedelsiz olarak transfer edildi.

    Geçen sezon Önder Karaveli'nin isteği doğrultusunda devre arasında Başakşehir'e kiralık olarak gönderilen tecrübeli oyuncunun kaderi yakın zamanda netlik kazanacak. Salih Uçan, geride kalan sezonda 25 maçta görev almasına rağmen gol ve asist üretemedi.
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        Haberler Spor Özel Haber I Beşiktaşlı Salih Uçan'a İtalya'dan talip var! Velona kanca attı
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