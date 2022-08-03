Özel Haber I Beşiktaşlı Salih Uçan'a İtalya'dan talip var! Velona kanca attı

İtalya Ligi ekiplerinden Hellas Verona'nın Salih Uçun'ı transfer etmek için Beşiktaş Yönetimi ile temas kurduğu belirtildi. İtalyan medyasından Calciomercato'nun haberine göre Verona, eski Roma ve Empoli oyuncusu için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır.