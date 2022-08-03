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    • Spor
    • 03.08.2022 14:11
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    • 03.08.2022 14:32
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    Son dakika: Jorge Jesus'tan şampiyonluk, Ferdi'den Alioski sözleri!

    Son dakika haberi... Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ve futbolcu Ferdi KAdıoğlu, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde karşılaşacağı Slovacko maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte açıklamalardan öne çıkanlar...

    Jesus’un hedefi Süper Lig!

    UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Fenerbahçe ile Slovacko 4 Ağustos tarihinde karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu ve teknik direktör Jorge Jesus, mücadele öncesinde basın mensupları ile bir toplantı gerçekleştirdi.

    İyi bir rakibe karşı oynayacaklarını belirten Ferdi Kadıoğlu, "Slovacko karşısına çıkacağız. Bir önceki maçın intikamını alacağız, telafi edeceğiz. Rakibimiz iyi ve tecrübeli bir takım. Rakibi küçümsemeyeceğiz. Planımızı uygulayacağız. Umarım biz galip geliriz." diye konuştu.

    Alioski'nin transferi hakkında da konuşan Kadıoğlu, "Takımımıza yeni bir oyuncu katıldı. Kendisi iyi bir futbolcu. Böyle oyuncuların olması iyidir. Hocamızla bu konuyu daha konuşmadık. İleride konuşacağız." dedi.

        Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerine de değinen genç futbolcu, "Dinamo Kiev maçı herkes için hayal kırıklığı oldu ama devam etmemiz gerekiyor. Taraftarımızın desteğiyle daha güçlüyüz. Rakibimizin üstünde böylece baskı kurabiliyoruz. Hazır olduğumuzu taraftarlarımıza göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

        JESUS AVRUPA'DA HEDEFİ AÇIKLADI
        Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini belirten Jesus, "Slovacko maçı farklı bir sınav olacak. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Bu turnuvada iyi takımlar var. Türk takımları, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi turnuvalarda son dönemde ileri gidemedi. Biz gruplara kalmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

        YENİ TRANSFERLER HAZIR
        Takıma yeni katılan Brezilyalı stoperler Gustavo Henrique ve Luan Peres'e de değinen Portekizli teknik adam, "Gustavo Henriqe Brezilya'da resmi maçlar oynuyordu. Luan Peres Avrupa'da hazırlık dönemindeydi. Marsilya'daydı. Alioski de bir önceki takımıyla hazırlık dönemindeydi. Fiziksel açıdan Gustavo en hazır durumda olanı." dedi.

            TÜRKİYE VURGUSU
            Jesus, "Türkiye Ligi bizim için en önemli kulvar. Türkiye'de hiçbir takım Avrupa'da şampiyon olma hedefi koymuyor. Türkiye Ligi'ne iyi başlayacağız. Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

            KALECİ TRANSFERİNE DEĞİNDİ
            Kaleye bir transfer yapacaklarını belirten Jesus, "Altay'ın fiziksel problemi var. Yarınki maça Ertuğrul başlayacak. Kulübümüzün başka bir kaleci arayışında olduğu doğru. Ertuğrul'a güveniyoruz." şeklinde konuştu.

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