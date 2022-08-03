Son dakika: Jorge Jesus'tan şampiyonluk, Ferdi'den Alioski sözleri!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Fenerbahçe ile Slovacko 4 Ağustos tarihinde karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu ve teknik direktör Jorge Jesus, mücadele öncesinde basın mensupları ile bir toplantı gerçekleştirdi.
İyi bir rakibe karşı oynayacaklarını belirten Ferdi Kadıoğlu, "Slovacko karşısına çıkacağız. Bir önceki maçın intikamını alacağız, telafi edeceğiz. Rakibimiz iyi ve tecrübeli bir takım. Rakibi küçümsemeyeceğiz. Planımızı uygulayacağız. Umarım biz galip geliriz." diye konuştu.
Alioski'nin transferi hakkında da konuşan Kadıoğlu, "Takımımıza yeni bir oyuncu katıldı. Kendisi iyi bir futbolcu. Böyle oyuncuların olması iyidir. Hocamızla bu konuyu daha konuşmadık. İleride konuşacağız." dedi.