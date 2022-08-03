Son dakika: Jorge Jesus'tan şampiyonluk, Ferdi'den Alioski sözleri!

TÜRKİYE VURGUSU

Jesus, "Türkiye Ligi bizim için en önemli kulvar. Türkiye'de hiçbir takım Avrupa'da şampiyon olma hedefi koymuyor. Türkiye Ligi'ne iyi başlayacağız. Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

KALECİ TRANSFERİNE DEĞİNDİ

Kaleye bir transfer yapacaklarını belirten Jesus, "Altay'ın fiziksel problemi var. Yarınki maça Ertuğrul başlayacak. Kulübümüzün başka bir kaleci arayışında olduğu doğru. Ertuğrul'a güveniyoruz." şeklinde konuştu.