Fenerbahçe'de kaleci adayları ikiye indi! Sirigu ve İrfan Can bombası
Berke Özer'i takımdan gönderen, Altay Bayındır'ı ise sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'de kaleci transferi için operasyon başladı. UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Slovacko ile karşılaşacak sarı lacivertliler, sahaya Ertuğrul Çetin ile çıkacak. Ligin başlamasına çok az süre kalması dolayısıyla transferi bir an önce çözmek isteyen Kanarya'nın gündemine iki flaş isim geldi. İşte detaylar...
03.08.2022 13:15 - Son Güncelleme: 03.08.2022 13:15
Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından ana gündemine kaleci transferini alan Fenerbahçe için sürpriz iddialar geldi.
SIRIGU GÜNDEMDE
Altay Bayındır'ın yokluğunu aratmayacak ve genç kaleci ile forma rekabetine girebilecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen İstanbul ekibinin gündemine gelen ilk isim Salvatore Sirigu oldu.