Vav TV İzle
Haberler Spor Fenerbahçe'de kaleci adayları ikiye indi! Sirigu ve İrfan Can bombası

Fenerbahçe'de kaleci adayları ikiye indi! Sirigu ve İrfan Can bombası

Berke Özer'i takımdan gönderen, Altay Bayındır'ı ise sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'de kaleci transferi için operasyon başladı. UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Slovacko ile karşılaşacak sarı lacivertliler, sahaya Ertuğrul Çetin ile çıkacak. Ligin başlamasına çok az süre kalması dolayısıyla transferi bir an önce çözmek isteyen Kanarya'nın gündemine iki flaş isim geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
03.08.2022 13:15 - Son Güncelleme: 03.08.2022 13:15
Fenerbahçe’de kaleci adayları ikiye indi! Sirigu ve İrfan Can bombası

Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından ana gündemine kaleci transferini alan Fenerbahçe için sürpriz iddialar geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’de kaleci adayları ikiye indi! Sirigu ve İrfan Can bombası

Ertuğrul Taşkıran ve Gökhan Akkan için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan sarı lacivertliler, rotayı yerli ve yabancı yıldız isimlere çevirdi.

Fenerbahçe’de kaleci adayları ikiye indi! Sirigu ve İrfan Can bombası

SIRIGU GÜNDEMDE

Altay Bayındır'ın yokluğunu aratmayacak ve genç kaleci ile forma rekabetine girebilecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen İstanbul ekibinin gündemine gelen ilk isim Salvatore Sirigu oldu.

Fenerbahçe’de kaleci adayları ikiye indi! Sirigu ve İrfan Can bombası

35 yaşındaki İtalyan kaleci ile görüşmelerin başladığı iddia edildi.

Fenerbahçe’de kaleci adayları ikiye indi! Sirigu ve İrfan Can bombası

Deneyimli file bekçisinin de Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

SON DAKİKA