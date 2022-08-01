Fener'den yılın takası! Rossi gidiyor Pedro geliyor

ROSSI TAKASTA KULLANILACAK

Flamengo'nun sarı-lacivertli takımın yıldızlarından Diego Rossi'yi istediği bir süredir konuşuluyordu. Fenerbahçe'nin Pedro için Brezilya kulübüne Uruguaylı yıldızı takas olarak teklif ettiği belirtiliyor.



Flamengo'nun bu teklife sıcak baktığı ancak Rossi'nin yanı sıra bir miktar da para istediği gelen bilgiler arasında. Flamengo, Pedro'yu geçtiğimiz yıl Fiorentina'dan transfer ederken kasasından tam 14 milyon Euro çıkarmıştı.