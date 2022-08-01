Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.08.2022 11:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.08.2022 11:37
    ABONE OL

    Fener'den yılın takası! Rossi gidiyor Pedro geliyor

    Takıma bir forvet kazandırmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertlilerin gündeminde Brezilya'dan Pedro dos Santos yer alırken, transferde Rossi ile takas yapılacak. Flamengo forması giyen oyuncunun kararı da bekleniyor. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | İşte yılın takası!

    Dinamo Kiev maçlarında hücumda ortaya çıkan problemlerin ardından forvet transferi için çalışmalara hız veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

    YENİ HEDEF PEDRO
    Sarı-lacivertliler transferde rotasını birkez daha Brezilya'ya çevirmiş durumda. Flamengo'dan Willian Arao ve Gustavo Henrique'yi kadrosuna katan yönetim, şimdi de Pedro dos Santos için girişimlere başladı.

    Teknik direktör Jorge Jesus'un Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde takıma kazandırdığı isimlerden biri olan Pedro için flaş bir iddia gündemi sarstı. İddialara göre Fenerbahçe ve Brezilya kulübü arasında takas görüşmeleri başladı.

        ROSSI TAKASTA KULLANILACAK
        Flamengo'nun sarı-lacivertli takımın yıldızlarından Diego Rossi'yi istediği bir süredir konuşuluyordu. Fenerbahçe'nin Pedro için Brezilya kulübüne Uruguaylı yıldızı takas olarak teklif ettiği belirtiliyor.


        Flamengo'nun bu teklife sıcak baktığı ancak Rossi'nin yanı sıra bir miktar da para istediği gelen bilgiler arasında. Flamengo, Pedro'yu geçtiğimiz yıl Fiorentina'dan transfer ederken kasasından tam 14 milyon Euro çıkarmıştı.

        BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
        25 yaşındaki Brezilyalı forvet şu ana kadar Flamengo'da beklentileri tam olarak karşılayamadı. Geçtiğimiz yıl 42 maçta 12 gol atabilen Pedro, bu yıl ise Brezilya Ligi'nde 16 maçta 6 golde kaldı. Ancak Pedro, Libertadores Kupası'nda 8 karşılaşmada 7 kez ağları sarsmayı da başardı.

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Pedro ile Fenerbahçe yönetimine çok olumlu bir rapor sunduğu ifade ediliyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Anket oyunları kriz çıkardı
        Haberler Spor Fener'den yılın takası! Rossi gidiyor Pedro geliyor
            SON DAKİKA