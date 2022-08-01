Fener'den yılın takası! Rossi gidiyor Pedro geliyor

Dinamo Kiev maçlarında hücumda ortaya çıkan problemlerin ardından forvet transferi için çalışmalara hız veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
YENİ HEDEF PEDRO
Sarı-lacivertliler transferde rotasını birkez daha Brezilya'ya çevirmiş durumda. Flamengo'dan Willian Arao ve Gustavo Henrique'yi kadrosuna katan yönetim, şimdi de Pedro dos Santos için girişimlere başladı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde takıma kazandırdığı isimlerden biri olan Pedro için flaş bir iddia gündemi sarstı. İddialara göre Fenerbahçe ve Brezilya kulübü arasında takas görüşmeleri başladı.