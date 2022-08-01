Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın yerine Arthur Masuaku!

Sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı İskoçya ekibi Rangers'a gönderen Beşiktaş, bu mevkiye transfer yapabilmek için yoğun bir mesai harcıyor. Sezonun başlamasına kısa bir süre kalırken, bu mevki hızlıca doldurulmaya çalışılıyor.

SOLA ARTHUR MASUAKU Siyah beyazlılar bu mevki için geniş bir liste oluştururken, tepede West Ham forması giyen Arthur Masuaku yer alıyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre Beşiktaş, oyuncu ile anlaşma sağladı. Kongolu futbolcu kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek kendisini Beşiktaşlı yapacak olan sözleşmeyi imzalayacak.