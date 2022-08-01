Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın yerine Arthur Masuaku!

Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'a gönderen Beşiktaş'ta gündem sol bek transferi... Oldukça geniş bir liste ile araştırmalarını devam ettiren siyah beyazlılar, West Ham forması giyen Arthur Masuaku ile anlaşma sağladı. Oyuncu hafta içinde İstanbul'a gelerek sözleşmeyi imzalayacak. İşte detaylar...
Sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı İskoçya ekibi Rangers'a gönderen Beşiktaş, bu mevkiye transfer yapabilmek için yoğun bir mesai harcıyor. Sezonun başlamasına kısa bir süre kalırken, bu mevki hızlıca doldurulmaya çalışılıyor.
SOLA ARTHUR MASUAKU
Siyah beyazlılar bu mevki için geniş bir liste oluştururken, tepede West Ham forması giyen Arthur Masuaku yer alıyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre Beşiktaş, oyuncu ile anlaşma sağladı. Kongolu futbolcu kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek kendisini Beşiktaşlı yapacak olan sözleşmeyi imzalayacak.
CAMDAN ADAM
1,79 boyundaki sol bek konusunda ise dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunuyor. Yıldız futbolcu, kariyeri boyunca sakatlıklar sebebiyle tam 323 gün futbol oynayamadı. Geçen sezon Premier Lig'de 13 karşılaşmaya çıkan Masuaku, West Ham forması ile 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
ÇEBİ SİNYALİ VERMİŞTİ
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Sampdoria maçı sonrası gereken takviyeleri yapacağız." sözlerinin ardından ilk transferin Masuaku olması, sonrasında ise bir kanat oyuncusunun da takıma katılması bekleniyor.
Kulüp kariyerinde 237 resmi maça çıkan Masuaku, 5 gol ve 22 asistlik performans sergiledi. Masuaku, 2016'da Olympiakos'tan West Ham United'a 7.1 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.