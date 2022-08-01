Fenerbahçe'de ayrılık mevsimi! Rossi, Szalai, Berisha...
Takıma katılan yabancı oyuncular ile birlikte kadrosu iyice şişen Fenerbahçe, eldeki futbolcularla yolları ayırmaya hazırlanıyor. Attila Szalai başta olmak üzere birçok oyuncusuna teklif alan sarı lacivertli yönetim, gelecek bonservis geliri ile yeni transferler yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
01.08.2022 10:59 - Son Güncelleme: 01.08.2022 10:59
Bir yandan takıma katılacak yeni isimler için çalışmalar yürüten Fenerbahçe, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular için çalışmalarını sürdürüyor.
FILIP NOVAK
Fenerbahçe, Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Filip Novak ile yollarını ayırmak istiyor. Sarı lacivertliler, oyuncuya ayrılık talebini iletirken, Çek futbolcunun da bu talebe sıcak baktığı belirtiliyor.