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Fenerbahçe'de ayrılık mevsimi! Rossi, Szalai, Berisha...

Takıma katılan yabancı oyuncular ile birlikte kadrosu iyice şişen Fenerbahçe, eldeki futbolcularla yolları ayırmaya hazırlanıyor. Attila Szalai başta olmak üzere birçok oyuncusuna teklif alan sarı lacivertli yönetim, gelecek bonservis geliri ile yeni transferler yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

01.08.2022 10:59 - Son Güncelleme: 01.08.2022 10:59
Fenerbahçe’de ayrılık mevsimi! Rossi, Szalai, Berisha...

Bir yandan takıma katılacak yeni isimler için çalışmalar yürüten Fenerbahçe, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular için çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe’de ayrılık mevsimi! Rossi, Szalai, Berisha...

Avrupa kulüplerinin ilgi gösterdiği oyuncuları ile yollarını ayırmayı planlayan sarı lacivertli yönetim, elde edilecek bonservis gelirleri ile yeni transferlere kaynak yaratmayı planlıyor.

Fenerbahçe’de ayrılık mevsimi! Rossi, Szalai, Berisha...

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Fenerbahçe’de ayrılık mevsimi! Rossi, Szalai, Berisha...

İŞTE KULÜPTEN AYRILMASI MUHTEMEL İSİMLER...

Fenerbahçe’de ayrılık mevsimi! Rossi, Szalai, Berisha...

FILIP NOVAK
Fenerbahçe, Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Filip Novak ile yollarını ayırmak istiyor. Sarı lacivertliler, oyuncuya ayrılık talebini iletirken, Çek futbolcunun da bu talebe sıcak baktığı belirtiliyor.

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